IIHF: у болельщиков на ЧМ по хоккею в Чехии заберут все российские флаги

В Чехии будут отбирать российские флаги у болельщиков на ЧМ по хоккею

Турнир проходит в Праге и Остраве. В IIHF разрешили проносить на трибуны только флаги стран — участниц чемпионата мира, России и Белоруссии среди них нет уже три года

Болельщики сборной России по хоккею (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Российские и белорусские флаги будут удалены с арен чемпионата мира по хоккею в Чехии, если кто-то из болельщиков их принесет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе международной федерации (IIHF).

8 мая IIHF заявила, что на трибунах могут быть только флаги стран, участвующих в турнире. Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.

Турнир стартовал в Праге и Остраве 10 мая, он завершится 26 мая.

В прошлом году на чемпионате мира в Латвии и Финляндии российские и белорусские флаги также были под запретом.

Российские хоккеисты в мае провели турне, в рамках которого один раз обыграли Казахстан и четыре раза — Белоруссию.

В начале мая дисциплинарный комитет IIHF наложил на Федерацию хоккея России штраф в размере 1 млн швейцарских франков (100,525 млн руб.) за выступление вратаря Ивана Федотова за ЦСКА в прошлом сезоне КХЛ, несмотря на дисквалификацию за нарушение трансферных правил.

В феврале глава IIHF Люк Тардиф из-за дела Федотова выразил сомнение в том, что российская сторона хочет вернуться на международные турниры.