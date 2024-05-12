В Чехии будут отбирать российские флаги у болельщиков на ЧМ по хоккею
Российские и белорусские флаги будут удалены с арен чемпионата мира по хоккею в Чехии, если кто-то из болельщиков их принесет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе международной федерации (IIHF).
8 мая IIHF заявила, что на трибунах могут быть только флаги стран, участвующих в турнире. Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
Турнир стартовал в Праге и Остраве 10 мая, он завершится 26 мая.
В прошлом году на чемпионате мира в Латвии и Финляндии российские и белорусские флаги также были под запретом.
Российские хоккеисты в мае провели турне, в рамках которого один раз обыграли Казахстан и четыре раза — Белоруссию.
В начале мая дисциплинарный комитет IIHF наложил на Федерацию хоккея России штраф в размере 1 млн швейцарских франков (100,525 млн руб.) за выступление вратаря Ивана Федотова за ЦСКА в прошлом сезоне КХЛ, несмотря на дисквалификацию за нарушение трансферных правил.
В феврале глава IIHF Люк Тардиф из-за дела Федотова выразил сомнение в том, что российская сторона хочет вернуться на международные турниры.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика