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Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла все матчи майского турне

Сборная «Россия 25» во главе с Ротенбергом четвертый раз победила Белоруссию
Заключительная игра в Минске против команды Белоруссии завершилась победой сборной «Россия 25» со счетом 4:2
Фото: fhr.ru
Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной «Россия 25» победили команду Белоруссии со счетом 4:2 в заключительном матче майского турне. Встреча состоялась в Минске.

В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (13-я минута), Виталий Абрамов (18), Василий Глотов (35) и Арсений Грицюк (37). У проигравших отличились Александр Скоренов (20) и Степан Фальковский (32).

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Сборная «Россия 25» в рамках майского турне провела пять матчей, победив Казахстан (1:0) и четырежды Белоруссию (6:0, 4:0, 6:2, 4:2).

Главным тренером команды является Роман Ротенберг, который также возглавляет СКА.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Роман Ротенберг
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