Овечкин вышел на чистое второе место по числу передач среди россиян в НХЛ

Овечкин вышел на чистое второе место по числу передач среди россиян в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в матче против «Баффало Сейбрз» результативной передачей, которая стала 697-й в карьере россиянина

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сейбрз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:4.

У «Баффало» заброшенными шайбами отметились Зак Бенсон (20-я минута), Алекс Так (33), Джек Куинн (50), Дилан Козенс (58). В составе «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл (35) и Том Уилсон (60).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче. Таким образом, 38-летний россиянин отличился 697-м ассистом в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на чистое второе место по этому показателю среди россиян, обойдя Сергея Федорова, на счету которого 696 передач. Среди российских хоккеистов здесь лидирует нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (796).

Овечкин 10 апреля забросил свою 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Он в 18-й раз преодолел эту отметку, что считается рекордным показателем.

Всего на счету форварда 852 шайбы в карьере в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки (894) россиянину остается 42 гола.

«Вашингтон» набрал 85 очков в 79 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Баффало» с 81 очком после 80 игр идет шестым в Атлантическом дивизионе.