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Видео рекордной 30-й в сезоне НХЛ шайбы Овечкина

Видео рекордной 30-й в сезоне НХЛ шайбы Александра Овечкина
Российский нападающий «Вашингтона» отличился в матче против «Детройта» и установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (2:1) и стал автором нового рекорда лиги.

38-летний россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, он в 18-й раз преодолел эту отметку, что является рекордным показателем. Россиянин превзошел бывшего форварда «Вашингтона» канадца Майка Гартнера, в активе которого 17 таких сезонов.

Гартнер записал специальное видео, в котором поздравил Овечкина. «Мы делили этот рекорд в течение очень короткого времени, и я очень благодарен за это, но теперь он принадлежит тебе. У тебя много рекордов, но есть еще один главный, который предстоит заполучить. Удачи», — сказал Гартнер.

Всего на счету Овечкина 894 шайбы в карьере в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину остается 42 гола.

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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