Видео рекордной 30-й в сезоне НХЛ шайбы Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» отличился в матче против «Детройта» и установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (2:1) и стал автором нового рекорда лиги.

38-летний россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, он в 18-й раз преодолел эту отметку, что является рекордным показателем. Россиянин превзошел бывшего форварда «Вашингтона» канадца Майка Гартнера, в активе которого 17 таких сезонов.

Гартнер записал специальное видео, в котором поздравил Овечкина. «Мы делили этот рекорд в течение очень короткого времени, и я очень благодарен за это, но теперь он принадлежит тебе. У тебя много рекордов, но есть еще один главный, который предстоит заполучить. Удачи», — сказал Гартнер.

Всего на счету Овечкина 894 шайбы в карьере в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину остается 42 гола.