Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что Александр Кержаков не поздравил его с рекордным голом.
36-летний Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча).
«Он вообще как‑то токсично себя ведет, лукавит как‑то», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Кержаков ранее заявил «Чемпионату», что спокойно относится к рекорду Дзюбы и он «не следил за этим».
В сборной России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.
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