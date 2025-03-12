Дзюба: «Кержаков не поздравил меня с рекордом, он как‑то токсично себя ведет»

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом

По словам форварда «Акрона», который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, Александр Кержаков «вообще как‑то токсично себя ведет»

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что Александр Кержаков не поздравил его с рекордным голом.

36-летний Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова (233 мяча).

«Он вообще как‑то токсично себя ведет, лукавит как‑то», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Кержаков ранее заявил «Чемпионату», что спокойно относится к рекорду Дзюбы и он «не следил за этим».

В сборной России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.