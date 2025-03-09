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Кержаков отреагировал на рекорд Дзюбы

Кержаков: спокойно отношусь к рекорду Дзюбы
Форвард «Акрона» Артем Дзюба в воскресенье побил рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру, забив свой 234-й мяч в официальных матчах. Кержаков назвал Дзюбу молодцом, но признался, что не смотрел эту игру
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил «Чемпионату», что спокойно относится к рекорду Артема Дзюбы, который опередил его по голам за карьеру.

Дзюба в воскресенье в матче «Крылья Советов» — «Акрон» забил 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Форвард делит с Кержаковым рекорд по голам за сборную России (30).

«Молодец! Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире», — сказал 42-летний Кержаков.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Спорт
Артем Дзюба

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Дзюбе 36 лет, он с сентября играет за тольяттинский «Акрон».

В этом сезоне Дзюба забил пять мячей в 13 матчах.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Артем Дзюба Александр Кержаков
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