Дзюба заявил о желании получить вызов в сборную России на прощальные игры

Нападающий тольяттинского «Акрона» заявил, что «было бы красиво» снова сыграть за сборную, но все решает Валерий Карпин

Артем Дзюба (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что хотел бы получить вызов в сборную России, чтобы провести прощальные игры в национальной команде, но все решает главный тренер.

36-летний Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. 12 марта в матче Кубка России со «Спартаком» (2:3) форвард забил 235-й гол в карьере.

«Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное не мое дело», — сказал Дзюба.

Форвард переадресовал Валерию Карпину вопрос, что нужно сделать, чтобы его вызвали в сборную. «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет», — добавил Дзюба.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.

Дзюба в последний раз играл за сборную на Евро-2020, когда командой еще руководил Станислав Черчесов. Карпин ранее говорил, что тема вызова Дзюбы в сборную «не стоит выеденного яйца», ведь уже давно решили не вызывать возрастных игроков, на которых нельзя будет рассчитывать, когда национальная команда вернется на международную арену.