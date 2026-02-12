Глава IIHF Тардиф: мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию

Глава IIHF заявил о желании как можно скорее вернуть Россию на турниры

По мнению Тардифа, если вернутся сборные России и Белоруссии, то это будет означать, что мир стал немного лучше

Фото: Harry How / Getty Images

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф во время пресс-конференции на Олимпийских играх в Италии заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборные России и Белоруссии на международную арену, приводит слова президента The Hockey News.

«Мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию. Потому что прежде всего это будет означать, что мир станет немного лучше», — сказал Тардиф.

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен добавил, что они «будут следить за тем, что делает международное сообщество в отношении спорта».

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал Тардифа «редким негодяем», а саму международную федерацию — самой тяжелой.

Россияне не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года, после начала военной операции на Украине. Они также не принимают участия в Олимпийских играх.

В январе совет IIHF не стал смягчать ограничения для россиян, несмотря на рекомендации МОК по допуску юниоров. В организации отметили, что, если риски для безопасности турниров «достаточно снизятся в ближайшие месяцы», IIHF начнет работу с федерациями хоккея России и Белоруссии над «возможной реинтеграцией» на юниорском уровне. Совет IIHF счел, что возвращение команд двух стран в следующем сезоне «пока небезопасно».

Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) это решение совета IIHF.