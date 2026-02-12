 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,85 2 2,34 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 23 x 13 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 8 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Глава IIHF заявил о желании как можно скорее вернуть Россию на турниры

Глава IIHF Тардиф: мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию
Сюжет
Олимпиада-2026
По мнению Тардифа, если вернутся сборные России и Белоруссии, то это будет означать, что мир стал немного лучше
Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф во время пресс-конференции на Олимпийских играх в Италии заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборные России и Белоруссии на международную арену, приводит слова президента The Hockey News.

«Мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию. Потому что прежде всего это будет означать, что мир станет немного лучше», — сказал Тардиф.

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен добавил, что они «будут следить за тем, что делает международное сообщество в отношении спорта».

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал Тардифа «редким негодяем», а саму международную федерацию — самой тяжелой.

Россияне не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года, после начала военной операции на Украине. Они также не принимают участия в Олимпийских играх.

Каким был бы состав сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026
Спорт
Сборная России по хоккею празднует победу и&nbsp;завоевание золота на Олимпийских играх 2018 года

В январе совет IIHF не стал смягчать ограничения для россиян, несмотря на рекомендации МОК по допуску юниоров. В организации отметили, что, если риски для безопасности турниров «достаточно снизятся в ближайшие месяцы», IIHF начнет работу с федерациями хоккея России и Белоруссии над «возможной реинтеграцией» на юниорском уровне. Совет IIHF счел, что возвращение команд двух стран в следующем сезоне «пока небезопасно».

Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) это решение совета IIHF.

