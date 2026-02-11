Дегтярев назвал «редким негодяем» главу Международной федерации хоккея

Российские хоккейные сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает негодяем президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Об этом он заявил на передаче «Центральный канал» в «VK Видео».

«Самая тяжелая федерация — федерация хоккея. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий», — сказал Дегтярев.

Глава ОКР отметил, что место сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026 получила команда Франции, что «с точки зрения конфликта интересов — просто дичь».

Дегтярев надеется, что «где-то через годик» сборная России снова сможет играть в турнирах IIHF. «По нашему плану будем судиться», — добавил министр.

Россияне не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

В январе совет IIHF не стал смягчать ограничения для россиян, несмотря на рекомендации МОК по допуску юниоров. В организации отметили, что, если риски для безопасности турниров «достаточно снизятся в ближайшие месяцы», IIHF начнет работу с федерациями хоккея России и Белоруссии над «возможной реинтеграцией» на юниорском уровне. Совет IIHF счел, что возвращение команд двух стран в следующем сезоне «пока небезопасно».

Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) это решение совета IIHF.