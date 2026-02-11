 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Олимпиада-2026⁠,
0

Дегтярев назвал «редким негодяем» главу Международной федерации хоккея

Дегтярев назвал «редким негодяем» главу IIHF Тардифа
Сюжет
Олимпиада-2026
Российские хоккейные сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает негодяем президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Об этом он заявил на передаче «Центральный канал» в «VK Видео».

«Самая тяжелая федерация — федерация хоккея. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий», — сказал Дегтярев.

Глава ОКР отметил, что место сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026 получила команда Франции, что «с точки зрения конфликта интересов — просто дичь».

Дегтярев надеется, что «где-то через годик» сборная России снова сможет играть в турнирах IIHF. «По нашему плану будем судиться», — добавил министр.

Россияне не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

В январе совет IIHF не стал смягчать ограничения для россиян, несмотря на рекомендации МОК по допуску юниоров. В организации отметили, что, если риски для безопасности турниров «достаточно снизятся в ближайшие месяцы», IIHF начнет работу с федерациями хоккея России и Белоруссии над «возможной реинтеграцией» на юниорском уровне. Совет IIHF счел, что возвращение команд двух стран в следующем сезоне «пока небезопасно».

Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) это решение совета IIHF.

Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) Михаил Дегтярев Люк Тардиф сборная России по хоккею
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
