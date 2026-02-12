Каким был бы состав сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026

Сборную России по хоккею не допустили даже в нейтральном статусе на Олимпиаду в Италии. Участие команды многое бы изменило на турнире. Какие гипотетические составы сборных составили североамериканские СМИ — в материале «РБК Спорт»

Сборная России по хоккею празднует победу и завоевание золота на Олимпийских Играх 2018 года (Фото: Harry How / Getty Images)

Состав сборной России по версии ESPN

Хотя российская хоккейная сборная и не сможет бороться за медали на Олимпиаде в Италии из-за недопуска, интерес к возможному составу команды не угасает. Эксперты и спортивные журналисты не перестают предлагать свои версии составов. Соревнования по хоккею на Играх стартовали 11 февраля.

Журналист ESPN Райан Кларк считает, что российская хоккейная команда, если бы получила допуск к Олимпиаде-2026, стала бы одной из сильнейших на турнире. Отмечается ее высокая атакующая мощь, способная конкурировать с Канадой и США, а также надежная вратарская линия.

Предполагаемые составы сборной России по хоккею практически полностью состоят из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где на предсезонные сборы 2025 года было приглашено более 100 российских хоккеистов.

В список были добавлены одни из самых опытных игроков — Евгений Малкин («Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон»), для которых текущий олимпийский цикл, вероятно, станет последним. Их текущие контракты также истекают по завершении сезона. Также в списке фигурирует Кирилл Капризов, который в сентябре стал самым высокооплачиваемым игроком лиги, превзойдя достижение Овечкина.

Единственным форвардом в списке, выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал Руслан Абросимов из «Северстали». В сезоне 2025/26 игрок набирает в среднем 0,84 очка за игру. По состоянию на 11 февраля он набрал 44 очка (21 гол + 23 передачи), выиграл 51,2% вбрасываний, а среднее время игры в меньшинстве составляет 01:21.

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин (Фото: Joel Auerbach / Getty Images)

Гипотетически выбор защитников для сборной был бы проще. У России много игроков в НХЛ, играющих более 19 минут за матч, что является большим показателем. При этом травма Александра Романова облегчила бы тренеру выбор, так как он не смог бы участвовать в Олимпиаде (игрок травмировался в ноябре и выбыл практически на полгода. прим. — «РБК Спорт»).

При допуске России на Игры в Италии единственной сложностью могла бы стать необходимость определить основного вратаря. По мнению журналиста ESPN, сейчас Россия переживает «золотой век вратарей». Эта линия выглядит наиболее сильной благодаря Игорю Шестеркину, Андрею Василевскому и Сергею Бобровскому («Флорида Пантерз»), которые на протяжении нескольких сезонов стабильно входят в число главных претендентов на приз «Везина Трофи» в НХЛ (и также становились обладателями трофея).

Североамериканский журналист отдал предпочтение Илье Сорокину перед Бобровским, основываясь на более высоком проценте отраженных бросков Сорокина за последние два сезона. «У него был третий лучший процент отраженных бросков среди вратарей, сыгравших более 4000 минут, и он был третьим по среднему проценту отраженных бросков за игру с результатом 27,30», — написали в ESPN.

Предполагаемый состав сборной России на Олимпиаду-2026, по версии ESN Форварды: Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Руслан Абросимов («Северсталь», КХЛ), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Данил Юров («Миннесота Уайлд»). Защитники: Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ян Кузнецов («Калгари Флэймз»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Михаил Сергачев («Юта Маммот»), Никита Задоров («Бостон Брюинз»), Артем Зуб («Оттава Сенаторз»). Вратари: Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Гипотетический состав сборной России от The Athletic и Игоря Ларионова

Гипотетический состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026, составленный Игорем Ларионовым (Фото: The Athletic )

В середине января издание The Athletic обратилось к Игорю Ларионову с предложением составить гипотетический состав сборной России по хоккею для Олимпиады-2026. Ларионов сформировал команду исключительно из игроков НХЛ и объяснил это решение недостаточным уровнем нынешних хоккеистов КХЛ.

«Я работаю в КХЛ уже четыре года. Я не вижу никого, кто мог бы быть близок к нынешним игрокам в НХЛ. Это мое чувство. Я об этом не переживаю. Я говорю, что вижу. Уровень принятия решений у игроков НХЛ просто великолепен», — сказал Ларионов.

Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Тренерскую карьеру Ларионов начал в 2019 году с молодежной сборной России, потом работал с олимпийской сборной, руководил основной сборной в нескольких матчах Евротура. Сейчас он возглавляет петербургский СКА.

Выбор защитников и голкиперов совпал с мнением журналиста ESPN, однако в нападении есть различия. В списке Ларионова — Иван Демидов, дебютировавший в НХЛ в конце сезона 2024/25 с результативной передачей и голом в первом матче, и претендующий на приз лучшему новичку «Колдер Трофи» в 2026 году.

Также Ларионов включил в нападение 22-летнего Федора Свечкова, выбор которого на драфте НХЛ 2021 года «Нэшвиллом» ему импонирует. По мнению тренера, Свечков — игрок, способный принести пользу команде при грамотном построении состава. В списке также присутствует Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), набравший в текущем сезоне 25 очков (12 голов + 13 передач) при полезности «+15».

Как изменились бы шансы команд на золото при участии России на Олимпиаде

По данным The Athletic, при допуске у сборной России были бы лучшие шансы на победу над Канадой или США, а вероятность медали оценивалась в 44,7%, включая 12,2% на золото.

Включение России в турнир повлияло бы на состав групп на Олимпиаде. Швеция оказалась бы в группе A с Канадой, а Россия — в группе C с США, что усложнило бы командам борьбу за золото.

Сейчас при текущем раскладе Канада выигрывает свою группу в 73% случаев, а США в 84%. Если бы Россия участвовала, эти показатели снизились бы до 66% и 64% соответственно.

В случае такого развития событий Канада и США столкнулись бы с более вероятным вылетом перед полуфиналом — 23% против 16-18%. Вероятность встречи сильнейших команд в четвертьфинале выросла бы почти вдвое с 4,5% до 8,3%. Это также привело бы к снижению шансов на их встречу в финале на 6,6% и увеличению вероятности их отсутствия вовсе на 5,3%.

Главное изменение коснулось бы общего снижения шансов на медали. Канада и США потеряли бы около 4% шансов на медали, но Швеция пострадала бы сильнее всего, потеряв 13% шансов.