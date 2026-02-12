Чеферин заявил, что позиция УЕФА по России не изменилась
Позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения России не поменялась, заявил глава организации Александер Чеферин после конгресса в Брюсселе. Его слова приводит «РИА Новости».
Глава УЕФА считает, что история со словами главы ФИФА Джанни Инфантино о необходимости рассмотреть допуск россиян «стала слишком громкой без какого-либо повода».
«Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией каждый день. Мир так быстро меняется, что следить довольно сложно. Посмотрим, что будет в дальнейшем», — сказал Чеферин.
Инфантино 2 февраля в интервью Sky заявил, что отстранение россиян не принесло ничего, кроме еще «большего разочарования и ненависти», и ФИФА необходимо рассмотреть вопрос о снятии санкций.
Ранее Чеферин неоднократно заявлял, что российские сборные и клубы будут отстранены до окончания военных действий на Украине. При этом глава УЕФА в сентябре 2025-го признал, что сам против отстранения спортсменов, а также что бан российских команд не повлиял на обстановку в мире.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в декабре сказал ТАСС, что руководители ФИФА и УЕФА «завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения», а также что они «ждут позиции прежде всего США».
