Спорт⁠,
0

Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть отмену отстранения России

Инфантино заявил, что отстранение россиян не привело ни к каким результатам, кроме еще большей ненависти, и что ФИФА нужно запретить отстранять сборные из-за политики
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Запрет на участие российских сборных в футбольных турнирах ничего не дал и лишь «породил еще больше разочарования и ненависти», заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в интервью программе «Мир с Ялдой Хаким» на Sky.

На вопрос о том, рассмотрит ли он возможность отмены запрета на участие России в турнирах ФИФА и УЕФА, принятого в 2022 году, Инфантино ответил: «Мы должны».

Глава ФИФА отметил, что «возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу».

Также Инфантино отметил, что ФИФА должна подумать об изменении правил, чтобы никогда не запрещать «ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года из-за военной операции на Украине. В 2023-м УЕФА хотел допустить россиян на юношеские турниры, но встретил сопротивление ряда членов организации и отложил вопрос.

МОК в декабре рекомендовал снять все ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Джанни Инфантино сборная России по футболу
