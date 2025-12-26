В РФС назвали, чьего разрешения ждет ФИФА для допуска России

Генсек РФС Митрофанов: ФИФА и УЕФА не могут допустить Россию без позиции США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что руководство ФИФА и УЕФА не обладает достаточными полномочиями для самостоятельного решения о возвращении России в международный футбол

Максим Митрофанов (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил ТАСС, что руководители ФИФА и УЕФА не могут самостоятельно решить вопрос о возвращении российских сборных и клубов в международные соревнования.

По словам Митрофанова, главы этих международных объединений Джанни Инфантино и Александер Чеферин «завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения».

«Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», — отметил генеральный секретарь РФС.

Говоря о возможности рассмотрения этого вопроса на конгрессах организаций в 2026 году, Митрофанов подчеркнул, что это зависит от их исполкомов. РФС планирует участвовать в конгрессах, если представителям выдадут визы.

Он охарактеризовал конгресс УЕФА в Брюсселе (12 февраля 2026 года) как мероприятие, важное также для жеребьевки отбора на Евро-2028, а конгресс ФИФА в Ванкувере (30 апреля 2026-го) как «протокольный».

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.