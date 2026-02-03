 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В Кремле поддержали идею главы ФИФА вернуть Россию в мировой футбол

Дмитрий Песков заявил, что в ФИФА давно пора было подумать о снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

В Кремле приветствуют заявление президента ФИФА Джанни Инфантино по поводу снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Инфантино накануне в интервью Sky заявил, что отстранение россиян после начала военной операции на Украине не принесло ничего, кроме еще «большего разочарования и ненависти», и ФИФА необходимо рассмотреть вопрос снятия санкций. Также Инфантино отметил, что ФИФА должна подумать об изменении правил, чтобы никогда не запрещать «ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

«То, что по крайней мере уже появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать», — цитирует Пескова «РИА Новости».

«Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать», — ответил Песков на вопрос, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.

По мнению Пескова, сборная России по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах. «И наши футболисты, и наша сборная должна быть полностью восстановлена в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА. Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся», — добавил пресс-секретарь президента России.

Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года из-за военной операции на Украине. В 2023-м УЕФА хотел допустить россиян на юношеские турниры, но встретил сопротивление ряда членов организации и отложил вопрос.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал снять все ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФИФА Дмитрий Песков Джанни Инфантино сборная России по футболу
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
