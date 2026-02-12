Швейцария всухую обыграла Францию на хоккейном турнире Олимпиады
Сборная Швейцарии всухую обыграла команду Франции в матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 4:0.
В составе победителей шайбы на счету Дамьена Риа (первая минута), Яниса Мозера (4) и Тимо Майера (51 и 57).
В составе французской команды играет нападающий Стефан Да Коста, выступающий за екатеринбургский «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В группе А также выступают команды Канады и Чехии, которые свой матч проведут позднее в четверг.
В следующем туре 13 февраля Швейцария сыграет с Канадой, а Франция с Чехией.
Сборную России не допустили к участию в Олимпиаде даже в нейтральном статусе.
