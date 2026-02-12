 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии

Сюжет
Олимпиада-2026
11 февраля на Олимпиаде в Италии стартовал хоккейный турнир. Кто из игроков КХЛ примет участие в Играх-2026 — в материале «РБК Спорт»
Фото: Alexander Nemenov - Pool / Getty Images
Фото: Alexander Nemenov - Pool / Getty Images

На Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 11 февраля стартовал хоккейный турнир.

В стартовом матче сборная Словакии сенсационно обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. В составе победителей голом отметился игрок «Фонбет» — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка.

Всего на олимпийском турнире по хоккею будут представлять свои страны четыре игрока КХЛ. За сборную Словакии выступают Ружичка, Адам Лишка и Мартин Гернат, за Францию — Стефан Да Коста.

Игроки КХЛ, выступающие на Олимпийских играх в Италии

1. Адам Ружичка («Спартак»), нападающий

2. Адам Лишка («Северсталь»), нападающий

3. Мартин Гернат («Локомотив»), защитник

4. Стефан Да Коста («Автомобилист»), нападающий

Каким был бы состав сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026
Спорт
Сборная России по хоккею празднует победу и&nbsp;завоевание золота на Олимпийских играх 2018 года

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в Играх в Италии. Российские хоккеисты впервые в истории Олимпийских игр не примут участие в турнире. Команды не допустили на Игры даже в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей Олимпиада-2026 КХЛ
