Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии

11 февраля на Олимпиаде в Италии стартовал хоккейный турнир. Кто из игроков КХЛ примет участие в Играх-2026 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Alexander Nemenov - Pool / Getty Images

На Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 11 февраля стартовал хоккейный турнир.

В стартовом матче сборная Словакии сенсационно обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. В составе победителей голом отметился игрок «Фонбет» — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка.

Всего на олимпийском турнире по хоккею будут представлять свои страны четыре игрока КХЛ. За сборную Словакии выступают Ружичка, Адам Лишка и Мартин Гернат, за Францию — Стефан Да Коста.

Игроки КХЛ, выступающие на Олимпийских играх в Италии 1. Адам Ружичка («Спартак»), нападающий 2. Адам Лишка («Северсталь»), нападающий 3. Мартин Гернат («Локомотив»), защитник 4. Стефан Да Коста («Автомобилист»), нападающий

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в Играх в Италии. Российские хоккеисты впервые в истории Олимпийских игр не примут участие в турнире. Команды не допустили на Игры даже в нейтральном статусе.