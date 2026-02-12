Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии
На Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 11 февраля стартовал хоккейный турнир.
В стартовом матче сборная Словакии сенсационно обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. В составе победителей голом отметился игрок «Фонбет» — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка.
Всего на олимпийском турнире по хоккею будут представлять свои страны четыре игрока КХЛ. За сборную Словакии выступают Ружичка, Адам Лишка и Мартин Гернат, за Францию — Стефан Да Коста.
Игроки КХЛ, выступающие на Олимпийских играх в Италии
1. Адам Ружичка («Спартак»), нападающий
2. Адам Лишка («Северсталь»), нападающий
3. Мартин Гернат («Локомотив»), защитник
4. Стефан Да Коста («Автомобилист»), нападающий
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в Играх в Италии. Российские хоккеисты впервые в истории Олимпийских игр не примут участие в турнире. Команды не допустили на Игры даже в нейтральном статусе.
