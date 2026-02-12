Месси получил травму

У 38-летнего аргентинца растяжение подколенного сухожилия, он получил повреждение еще 8 февраля. Из-за травмы капитана «Интер Майами» перенес игру с эквадорским клубом на конец февраля

Лионель Месси (Фото: Franklin Jacome / Getty Images)

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил растяжение мышцы левого подколенного сухожилия, сообщила пресс-служба клуба MLS.

Месси травмировал ногу еще 8 февраля в матче с «Барселоной» из Гуаякиля (Эквадор), а в среду, 11 февраля, пропустил тренировку, поскольку травма его все еще беспокоила.

Игрок прошел дополнительное медобследование, которое подтвердило диагноз.

Сроки возвращения 38-летнего Месси к тренировкам не уточняются.

Из-за травмы Месси запланированную на 14 февраля в Пуэрто-Рико игру с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» было решено перенести на 26 февраля.

Месси в прошлом сезоне помог «Интер Майами» впервые стать чемпионом MLS.