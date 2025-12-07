 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Интер Майами» Лионеля Месси впервые в истории стал чемпионом MLS

Месси стал лучшим ассистентом плей-офф MLS. Он является рекордсменом по числу трофеев в карьере — 48
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм (Фото: Elsa / Getty Images)

«Интер Майами» победил «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1 в финале плей-офф Главной футбольной лиги (MLS), где выступают команды из США и Канады.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» стал соавтором второго и третьего голов.

Месси стал лучшим ассистентом плей-офф MLS — девять голевых передач.

Аргентинец завоевал 48-й трофей, что является рекордом в футболе.

«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS. Клуб был основан в 2018 году, идейным вдохновителем является Дэвид Бекхэм, который нашел инвесторов.

После финала Бекхэм сказал в прямом эфире: «Спасибо богу, я подписал контракт с величайшим игроком всех времен».

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. На тот момент клуб был аутсайдером MLS. В первые месяцы после прихода Месси «Интер Майами» выиграл Кубок лиг, где участвуют лучшие команды MLS и чемпионата Мексики. Через год клуб из Флориды выиграл регулярный чемпионат.

Лионель Месси Дэвид Бекхэм
