 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,95 x 4,1 2 3,7 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,38 x 5 2 8 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3,25 x 3,15 2 2,35 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,75 x 3,2 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,15 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Аргентинский клуб захотел вернуть Месси в начале 2027 года

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» хочет вернуть Месси в начале 2027 года
Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» на старте своей карьеры с 1994 по 2000 год
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Gabriel Aponte / Getty Images)

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» хочет вернуть восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в команду в первой половине 2027 года. Об этом заявил вице-президент клуба Хуан Мануэль Медина в интервью TN.

«Мы работаем над тем, чтобы Месси сыграл за «Ньюэллс Олд Бойз» в первой половине 2027 года, но пока это не более чем идея <...>. Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособного спортивного проекта. Мы уже проводили переговоры с окружением Месси, но на данный момент точного решения нет», — сказал Медина.

Он отметил, что это проект города Росарио, провинции и аргентинского футбола. По этому вопросу привлечены представители власти. Вице-президент добавил, что переговоры начались еще в 2024 году.

В 1994 году Месси присоединился к молодежной академии клуба «Ньюэллс Олд Бойз». В первом же матче он забил четыре мяча. Всего за команду футболист провел 176 игр и забил 234 гола. В 2000 году нападающий перешел в «Барселону».

С 2023 года Месси выступает за «Интер Майами», с клубом он выиграл Кубок лиг и регулярный чемпионат MLS (2024). Контракт с нападающим рассчитан до декабря 2028 года.

Месси — самый титулованный футболист в истории. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании и двукратным чемпионом Франции.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Лионель Месси Футбол
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Материалы по теме
Луис Суарес продлил контракт с клубом Месси
Спорт
«Интер Майами» Лионеля Месси впервые в истории стал чемпионом MLS
Спорт
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Депутата АдГ задержала полиция за отправленный в Белоруссию погрузчик Общество, 22:49
Эксперты указали на два знака «Самолета» рынку за день — утром и вечером
РАДИО
 Бизнес, 22:34
Зеленский анонсировал «весомый шаг» после переговоров в Абу-Даби Политика, 22:32
Медведев словами «вот и всё» оценил истечение ДСНВ-3 Политика, 22:30
В «Северстали» назвали три условия для выплаты дивидендов за 2026 год Инвестиции, 22:28
Первые соревнования на Олимпиаде прервали из-за проблем со светом Общество, 22:28
Трамп счел, что верховному лидеру Ирана «следует беспокоиться» Политика, 22:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
СК завел дело о мошенничестве на 1 млрд руб. с жилфондом Минобороны Общество, 22:24
Al Hadath узнал, когда пройдут похороны сына Каддафи Общество, 22:14
Призера Олимпиады и звезду OnlyFans отстранили за пропуск допинг-тестов Спорт, 22:01
Гладков сообщил о семи раненных при ударах дронов ВСУ жителях Политика, 21:58
Аргентинский клуб захотел вернуть Месси в начале 2027 года Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Чемпион КХЛ в четвертый раз за сезон обыграл «Спартак» Спорт, 21:52