Аргентинский клуб захотел вернуть Месси в начале 2027 года

Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» на старте своей карьеры с 1994 по 2000 год

Лионель Месси (Фото: Gabriel Aponte / Getty Images)

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» хочет вернуть восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в команду в первой половине 2027 года. Об этом заявил вице-президент клуба Хуан Мануэль Медина в интервью TN.

«Мы работаем над тем, чтобы Месси сыграл за «Ньюэллс Олд Бойз» в первой половине 2027 года, но пока это не более чем идея <...>. Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособного спортивного проекта. Мы уже проводили переговоры с окружением Месси, но на данный момент точного решения нет», — сказал Медина.

Он отметил, что это проект города Росарио, провинции и аргентинского футбола. По этому вопросу привлечены представители власти. Вице-президент добавил, что переговоры начались еще в 2024 году.

В 1994 году Месси присоединился к молодежной академии клуба «Ньюэллс Олд Бойз». В первом же матче он забил четыре мяча. Всего за команду футболист провел 176 игр и забил 234 гола. В 2000 году нападающий перешел в «Барселону».

С 2023 года Месси выступает за «Интер Майами», с клубом он выиграл Кубок лиг и регулярный чемпионат MLS (2024). Контракт с нападающим рассчитан до декабря 2028 года.

Месси — самый титулованный футболист в истории. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании и двукратным чемпионом Франции.