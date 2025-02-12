Андреева и Шнайдер разгромили одну из лучших пар в мире на турнире в Дохе

Российские теннисистки победили со счетом 6:2, 6:1 первых сеяных, канадку Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлифф, и вышли в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Катаре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе в парном разряде.

Во втором круге 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли первых сеяных, канадку Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлифф, со счетом 6:2, 6:1.

В следующем матче Андреева и Шнайдер встретятся с победительницами матча

Суко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия).

Дабровски и Рутлифф являются одной из лучших пар в мире, канадка занимает четвертое место в парном рейтинге WTA, новозеландка — второе. Вместе они выиграли US Open (2023) и Итоговый турнир WTA (2024). В нынешнем сезоне они дошли до полуфинала Australian Open.

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 30-е место, а Андреева — 32-е.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.