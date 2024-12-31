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Финалистка Уимблдона играла весь сезон, проходя лечение рака груди

Финалистка Уимблдона Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Третья ракетка мира в парном разряде Габриэла Дабровски, победительница трех турниров «Большого шлема» и призер Олимпиады в Париже, рассказала, что с ней сейчас все в порядке
Габриэла Дабровски
Габриэла Дабровски (Фото: Angel Martinez / Getty Images for ITF)

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски, третья ракетка мира в парном разряде, сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что играла весь прошедший сезон, проходя лечение рака груди.

32-летней канадке диагностировали онкологическое заболевание в апреле, но она держала все в секрете. «Я знаю, что для многих это станет шоком, но я в порядке, и со мной все будет в порядке. Ранняя диагностика спасает жизни», — написала Дабровски.

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Дабровски не играла в апреле и мае, но вернулась в июне, выиграв в Ноттингеме первый в сезоне турнир в паре с новозеландкой Эрин Рутлифф.

Она отложила лечение, чтобы принять участие в Уимблдоне, где они с Рутлифф дошли до финала, и в Олимпиаде. В Париже Дабровски завоевала бронзу в миксте с Феликсом Оже-Альяссимом. В ноябре канадка и Рутлифф завершили сезон победой на Итоговом турнире WTA.

«Почему я рассказываю свою историю сейчас? Долгое время я не была готова подвергать себя возможному вниманию и вопросам. Я хотела разобраться во всем в частном порядке, посвятив в это только самых близких мне людей. Было так много неизвестного, и так много нужно было узнать и исследовать. Сейчас я лучше понимаю свое лечение, побочные эффекты и то, как с ними справляться», — написала Дабровски.

Канадская теннисистка за свою карьеру выиграла 17 турниров WTA в парном разряде, в том числе US Open (2023). В миксте она побеждала на Australian Open (2018) и «Ролан Гаррос» (2017).

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис рак Канада Габриэла Дабровски
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