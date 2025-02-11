В «Матч ТВ» сообщили, что Роман Скворцов идет на поправку после нападения
Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в больницу в результате нападения в Новосибирске, идет на поправку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
«Сегодня с утра пришли хорошие новости из Новосибирска — наш комментатор Рома Скворцов идет на поправку и чувствует себя значительно лучше. Угрозы для жизни, по словам врачей, нет», — написал Тащин.
Супруга Скворцова Ксения сообщила ТАСС, что «он в сознании, отрицательной динамики нет». «За ним прекрасный присмотр со стороны врачей и медицинского персонала», — добавила Ксения Скворцова.
Ведущий российский хоккейный и баскетбольный комментатор попал в больницу в ночь на 9 февраля с травмой головы. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что медики диагностировали у Скворцова ушиб мозга и гематому. Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).
Скворцов приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, который прошел 8–9 февраля.
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