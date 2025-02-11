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В «Матч ТВ» сообщили, что Роман Скворцов идет на поправку после нападения

Генпродюсер «Матч ТВ»: комментатор Скворцов идет на поправку после нападения
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что комментатор чувствует себя значительно лучше и угрозы для жизни нет. Роман Скворцов попал в больницу Новосибирска с травмой головы в ночь на 9 февраля
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в больницу в результате нападения в Новосибирске, идет на поправку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Сегодня с утра пришли хорошие новости из Новосибирска — наш комментатор Рома Скворцов идет на поправку и чувствует себя значительно лучше. Угрозы для жизни, по словам врачей, нет», — написал Тащин.

Супруга Скворцова Ксения сообщила ТАСС, что «он в сознании, отрицательной динамики нет». «За ним прекрасный присмотр со стороны врачей и медицинского персонала», — добавила Ксения Скворцова.

Ведущий российский хоккейный и баскетбольный комментатор попал в больницу в ночь на 9 февраля с травмой головы. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что медики диагностировали у Скворцова ушиб мозга и гематому. Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Скворцов приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, который прошел 8–9 февраля.

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Иван Витченко Иван Витченко
«Матч ТВ» Хоккей Роман Скворцов Баскетбол Новосибирск
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