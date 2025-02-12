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Коллега Скворцова рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что Роман Скворцов получил травму головы после конфликта у одного из баров в Новосибирске
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов рассказал в своем телеграм-канале об обстоятельствах нападения на комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, в результате которого тот попал в больницу.

«Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара, начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар», — написал Ерыкалов.

По его словам, в тот момент из заведения вышел Скворцов, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание.

В «Матч ТВ» сообщили, что Роман Скворцов идет на поправку после нападения
Спорт
Роман Скворцов

После этого он с другими коллегами прибежал на помощь, но застал только последствия. «Вызвали скорую помощь, погрузили Романа в машину и сопроводили его в больницу. На его лице была кровь, а в сознание не могли привести даже врачи», — добавил Ерыкалов.

Ведущий российский хоккейный и баскетбольный комментатор попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Медики диагностировали у Скворцова ушиб мозга и гематому.

Накануне генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что комментатор чувствует себя значительно лучше и угрозы для жизни нет. Супруга Скворцова Ксения рассказала, что «он в сознании, отрицательной динамики нет».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Скворцов приехал в Новосибирск на матч звезд КХЛ, который прошел 8–9 февраля.

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