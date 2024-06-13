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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Пловчиха-трансгендер проиграла иск в CAS и пропустит Олимпиаду в Париже

Пловчиха-трансгендер Лия Томас проиграла иск в CAS и пропустит Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Международная федерация еще в 2022-м ограничила участие трансгендеров в женских соревнованиях. Лия Томас подала апелляцию в CAS, но тот заявил, что спортсменка не может соревноваться с женщинами даже в США, и отклонил иск

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас не смогла оспорить запрет международной федерации (World Aquatics) участвовать в женских соревнованиях и потеряла шансы выступить на Олимпиаде в Париже, сообщает Reuters.

Томас в марте 2022-го стала чемпионом студенческой лиги в США (NCAA). Уже в июне международная федерация приняла решение, что трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания. Американская федерация потребовала от таких спортсменок снижать уровень тестостерона не менее 36 месяцев, а также пройти комиссию.

В январе Томас подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который пришел к выводу, что раз спортсменка не может участвовать в элитных женских соревнованиях даже по американским правилам, то и тем более не может выступать на турнирах World Aquatics.  

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Динара Кудаева (слева) и Ольга Хорошавцева (справа)

В международной федерации решение CAS назвали большим шагом вперед в защите женского спорта.

В США отборочные соревнования по плаванию на Олимпиаду начнутся 15 июня. 

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
плавание трансгендеры Олимпиада-2024

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