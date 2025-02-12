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Следствие проведет новую проверку обстоятельств самоубийства Яниса Тиммы

ТАСС: следствие проведет новую проверку обстоятельств самоубийства Яниса Тиммы
Прокуратура вернула материалы проверки следствию. В правоохранительных органах отметили, что не усматривают криминальной составляющей в смерти баскетболиста
Янис Тимма
Янис Тимма (Фото: IMAGO / Sandy Dinkelacker / Global Look Press)

Московские следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию, которое проведет дополнительную проверку», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следователи не усматривают криминальной составляющей в самоубийстве Тиммы.

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Янис Тимма

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Похороны прошли в Риге 27 декабря.

Ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы семьи спортсмена, сообщила «РИА Новости», что родные Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела. Затем они добились назначения технической экспертизы его телефона.

В начале января стало известно, что Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело после смерти Тиммы.

Баскетболист играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Янис Тимма доследственная проверка
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