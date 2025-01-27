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Общество ,  
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Стали известны результаты проверки по факту гибели экс-мужа Седоковой

Следователи подтвердили, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой
Тело Яниса Тиммы нашли в московском хостеле в декабре. Ему было 32 года. Адвокат родственников говорила, что в возбуждении дела по факту гибели спортсмена было отказано. В то же время расследование начали в Латвии, откуда он родом
Янис Тимма
Янис Тимма (Фото: Игорь Генералов / ТАСС)

Проведенная следственными органами проверка установила, что латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой, другие версии его гибели не подтвердились, сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией. Об этом также написали «РИА Новости».

Тело 32-летнего Тиммы нашли в московском хостеле 17 декабря. Незадолго до своей смерти спортсмен развелся с певицей, экс-солисткой поп-группы «Виа Гра» Анной Седоковой, с которой прожил в браке четыре года. Рядом с телом баскетболиста обнаружили мобильный телефон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», писали «Известия». Седокова после этого записала видео и попросила уберечь ее ребенка от этой информации и заявила, что «жила последние годы в аду».

В Латвии завели дело после гибели Яниса Тиммы
Общество

Представляющая интересы родственников Тиммы юрист Екатерина Гордон ранее говорила ТАСС, что в возбуждении дела по факту его смерти было отказано. Близкие решили оспорить это решение, по словам Гордон, полиция не опросила всех близких родственников Тиммы и не исследовала информацию в его телефоне. Райтис Тимма, отец покойного, считает самоубийство своего сына подстроенным.

Уголовное дело по факту гибели баскетболиста возбудил Следственный комитет Латвии.

Тимма играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Степанова Елена Степанова
Янис Тимма Анна Седокова самоубийство суицид проверка
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