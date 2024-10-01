Винер фразой о мечте прокомментировала уход с поста президента федерации

Ирина Винер подчеркнула, что «мечтала всю жизнь быть линейным тренером и мечта осуществилась»

Ирина Винер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ирина Винер рассказала, что давно мечтала уйти с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года. Винер цитирует «РИА Новости».

Она сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России и отказалась от руководящих постов в новой организации.

«Я давно об этом мечтала. Объединение федераций дало мне возможность выдвинуть учениц, которые всё знают и понимают, в чиновники, — отметила Винер. — А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась».

Винер продолжит занимать пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Объединенная Федерация гимнастики России, в которую помимо ВФХГ вошли еще четыре организации, была создана 1 октября. Художественную гимнастику в ней будет представлять многократная чемпионка мира Ольга Капранова, которая заняла пост вице-президента организации. Президентом новой федерации избран глава РЖД Олег Белозеров.