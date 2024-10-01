 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Винер фразой о мечте прокомментировала уход с поста президента федерации

Винер: «Я давно мечтала уйти с поста главы федерации художественной гимнастики»
Ирина Винер подчеркнула, что «мечтала всю жизнь быть линейным тренером и мечта осуществилась»
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ирина Винер рассказала, что давно мечтала уйти с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года. Винер цитирует «РИА Новости».

Она сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России и отказалась от руководящих постов в новой организации.

«Я давно об этом мечтала. Объединение федераций дало мне возможность выдвинуть учениц, которые всё знают и понимают, в чиновники, — отметила Винер. — А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась».

Винер продолжит занимать пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Объединенная Федерация гимнастики России, в которую помимо ВФХГ вошли еще четыре организации, была создана 1 октября. Художественную гимнастику в ней будет представлять многократная чемпионка мира Ольга Капранова, которая заняла пост вице-президента организации. Президентом новой федерации избран глава РЖД Олег Белозеров.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Ирина Винер художественная гимнастика Федерация гимнастики России
Материалы по теме
Винер покинула пост главы федерации художественной гимнастики
Спорт
Винер не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики
Спорт
Глава РЖД возглавил объединенную федерацию гимнастики
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
В СК опровергли данные о вменяемости убившей своего сына женщиныОбщество, 16:50
На что вы тратите время: 4 подсказки, чтобы найти в себе предпринимателяPro, 16:39
Ранивший мурманского губернатора назвал свой поступок неадекватнымПолитика, 16:39
На Украине заявили о боях в центре УгледараПолитика, 16:38
Банкротство физических лиц: как обнулить долги и что будет потомИнвестиции, 16:37
ЦБ изучит криптовалютные платежи россиян за ближайшие полгодаКрипто, 16:29
Мошенники начали звонить от лица столичного депздраваLife, 16:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Аренадата» в первую минуту торгов на Мосбирже выросли почти на 17%Инвестиции, 16:21
Темные стороны перфекциониста: как управленцы разрушают свои компанииPro, 16:18
Сотрудница банка похитила у клиентов ₽15 млн с помощью кредитов в долгОбщество, 16:15
Дума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров на машинеОбщество, 16:10
В РАН выступили в защиту преподавания теории Дарвина в школахОбщество, 16:07
Быстрые деньги: как устроен рынок микрозаймов в ИндииОтрасли, 16:07
Искусствовед и мастер шлягера: жизнь композитора Вячеслава ДобрынинаОбщество, 16:07 