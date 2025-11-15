Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили, Дивеев — капитан

Сборная России назвала капитана на матч с командой Чили

Команда Валерия Карпина сыграет с чилийцами в Сочи. Капитаном россиян будет Игорь Дивеев, место в воротах займет Станислав Агкацев

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Чили.

На поле с первых минут выйдут Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и Александр Головин.

Капитаном в этой игре будет Дивеев (впервые).

Фото: РФС

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» начнется в 18:00 мск.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.

Гимн России перед матчем исполнит Николай Тимофеев, также выступят группы «Блестящие» и «Чили».

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения — серия без поражений составляет уже 23 игры. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).