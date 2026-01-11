Защитник сборной России Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит»

Защитник сборной России перешел из ЦСКА в «Зенит»

Игорь Дивеев перешел в «Зенит», подписав контракт до лета 2029 года. В последнем матче сборной России с чилийцами 15 ноября защитник впервые получил капитанскую повязку

Игорь Дивеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в «Зенит», сообщила пресс-служба петербургского клуба РПЛ.

Контракт с Дивеевым рассчитан до лета 2029 года.

Воспитанник «Уфы» играл за ЦСКА с 2019 года, взял с армейцами два Кубка России и один Суперкубок. В этом сезоне на его счету три гола в 19 матчах.

В сборной России Дивеев провел 19 игр и забил один мяч.

В последнем матче сборной с чилийцами 15 ноября (0:2) Дивеев впервые был назначен капитаном команды.

ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Зенит» — второе.