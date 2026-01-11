Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
Аргентинский нападающий Лусиано Гонду, с 2024 года выступавший за петербургский «Зенит», стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.
На счету аргентинца в этом сезоне 22 матча за «Зенит», два гола и две результативные передачи. В 2024-м он участвовал в Олимпиаде в составе сборной Аргентины.
Ранее в воскресенье из ЦСКА в петербургский клуб перешел защитник Игорь Дивеев.
Чемпионат РПЛ возобновится в конце февраля. Идущий вторым «Зенит» 27 февраля примет калининградскую «Балтику». Соперником ЦСКА, занимающего четвертое место в таблице, 1 марта будет грозненский «Ахмат».
