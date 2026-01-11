 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА
Контракт с аргентинцем рассчитан до 2030 года. Ранее из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Дивеев
Лусиано Гонду
Лусиано Гонду (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду, с 2024 года выступавший за петербургский «Зенит», стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.

На счету аргентинца в этом сезоне 22 матча за «Зенит», два гола и две результативные передачи. В 2024-м он участвовал в Олимпиаде в составе сборной Аргентины.

Защитник сборной России перешел из ЦСКА в «Зенит»
Спорт
Игорь Дивеев

Ранее в воскресенье из ЦСКА в петербургский клуб перешел защитник Игорь Дивеев.

Чемпионат РПЛ возобновится в конце февраля. Идущий вторым «Зенит» 27 февраля примет калининградскую «Балтику». Соперником ЦСКА, занимающего четвертое место в таблице, 1 марта будет грозненский «Ахмат».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит ФК ЦСКА Лусиано Гонду
