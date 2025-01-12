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Навратилова заявила о необходимости «снести» всю систему WADA

Навратилова: всю систему WADA надо снести и начать строить заново
Мартина Навратилова считает, что WADA должно ловить настоящих обманщиков, а не тех, кто попался на допинге из-за массажного крема или таблеток для сна, как теннисисты Синнер и Свёнтек
Мартина Навратилова
Мартина Навратилова (Фото: Roy Rochlin / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что не понимает действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Янника Синнера и считает, что «все это дурно пахнет». Слова Навратиловой в подкасте TC Live приводит Sportskeeda.

WADA оспорило оправдательный вердикт по делу Синнера, сдавшего положительные пробы на клостебол, и пытается добиться его дисквалификации. Дело в апреле рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

Навратилова считает, что «всю систему надо снести и начать строить заново».

«Сейчас так много внимания уделяется WADA из-за того, что они сделали с китайскими пловцами и Свёнтек. <...> Я имею в виду, мы пытаемся ловить обманщиков, а не тех людей, кто намазал тело массажным кремом или принял таблетки для сна, которые пил уже пять лет, а тут они оказались загрязненными», — сказала Навратилова.

Навратилова отметила, что Синнер уже считал дело завершенным, а теперь WADA «что-то оспаривает».

CAS в апреле рассмотрит апелляцию WADA в допинг-деле первой ракетки мира
Спорт
Янник Синнер

Синнер объяснил положительные пробы тем, что его физиотерапевт использовал спрей с клостеболом из-за пореза. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не дисквалифицировало итальянца, но он потерял $325 тыс. призовых и 400 очков.

Ига Свёнтек отбыла месяц дисквалификации за триметазидин, который оказался в ее таблетках для сна (мелатонин), пропустив несколько турниров и в итоге уступив первое место в рейтинге Арине Соболенко.

Перед Олимпиадой в Токио-23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин, но их не наказали, часть из них поехала на Игры и завоевала медали. Об этом деле стало известно только в апреле 2024-го, что привело к скандалу между Американским агентством (USADA) и WADA. В WADA тогда заявили, что не стали оспаривать решение китайского агентства из-за отсутствия перспектив в CAS.

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Теги
Анна Сатдинова
допинг теннис Мартина Навратилова Ига Свёнтек Янник Синнер WADA
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