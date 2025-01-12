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Овечкин сократил отставание от Гретцки и повторил рекорд Хоу

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 21 гола
Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилл Предаторз», доведя общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 873. Теперь он отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ на 21 гол

Россиянин Александр Овечкин стал вторым хоккеистом за всю историю НХЛ, забивавшим более 20 голов за сезон в 20 сезонах подряд.

Такой же результат 22 сезона подряд показывал только канадец Горди Хоу.

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» (4:1). Он забил гол на 60-й минуте в пустые ворота, установив окончательный счет матча.

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Таким образом, россиянин довел общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 873,  сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 21 гола.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на чьем счету 894 гола в 1487 матчах. 39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

На главной странице сайта НХЛ 10 января запустили счетчик с количеством голов, которые осталось забить Овечкину в регулярных чемпионатах, чтобы побить рекорд Гретцки.

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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