Овечкин сократил отставание от Гретцки и повторил рекорд Хоу

Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилл Предаторз», доведя общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 873. Теперь он отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ на 21 гол

Россиянин Александр Овечкин стал вторым хоккеистом за всю историю НХЛ, забивавшим более 20 голов за сезон в 20 сезонах подряд.

Такой же результат 22 сезона подряд показывал только канадец Горди Хоу.

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» (4:1). Он забил гол на 60-й минуте в пустые ворота, установив окончательный счет матча.

Таким образом, россиянин довел общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 873, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 21 гола.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на чьем счету 894 гола в 1487 матчах. 39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

На главной странице сайта НХЛ 10 января запустили счетчик с количеством голов, которые осталось забить Овечкину в регулярных чемпионатах, чтобы побить рекорд Гретцки.