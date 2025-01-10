На сайте НХЛ появился счетчик с числом голов Овечкина до рекорда Гретцки

На счету 39-летнего Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось еще 23, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images )

На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик с количеством голов, которые еще осталось забить российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в регулярных чемпионатах, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Сейчас на счетчике значится число 23.

На счету 39-летнего Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 23, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Гретцки (894).

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 25 встречах. Вернувшись в строй в конце декабря после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил четыре шайбы в семи матчах.

«Вашингтон» набрал 58 очков в 41 матче и занимает первое место в Восточной конференции. Следующую встречу «Кэпиталз» проведут дома с «Монреаль Канадиенс» в ночь на 11 января.

Фото: скриншот сайта НХЛ