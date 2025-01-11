«Вашингтон» Овечкина лишился основного голкипера из-за травмы

«Кэпиталз» поместили в список травмированных Чарли Линдгрена, из фарм-клуба был вызван Хантер Шепард

Чарли Линдгрен (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» поместил в список травмированных голкипера Чарли Линдгрена. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Американец получил травму «верхней части тела» в прошлом матче против «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ), когда в него врезался форвард соперника Ник Сузуки.

Теперь Линдгрен пропустит как минимум неделю.

В нынешнем сезоне Линдгрен провел 21 матч (десять побед), пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 90,0% бросков. В нынешнем сезоне они с Логаном Томпсоном играют через раз.

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба на замену Линдгрену голкипера Хантера Шепарда.

«Вашингтон», капитаном которого является российский форвард Александр Овечкин, набрал 59 очков в 42 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.