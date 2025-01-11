 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Вашингтон» Овечкина лишился основного голкипера из-за травмы

«Кэпиталз» поместили в список травмированных Чарли Линдгрена, из фарм-клуба был вызван Хантер Шепард
Чарли Линдгрен
Чарли Линдгрен (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» поместил в список травмированных голкипера Чарли Линдгрена. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Американец получил травму «верхней части тела» в прошлом матче против «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ), когда в него врезался форвард соперника Ник Сузуки.

Теперь Линдгрен пропустит как минимум неделю.

В нынешнем сезоне Линдгрен провел 21 матч (десять побед), пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 90,0% бросков. В нынешнем сезоне они с Логаном Томпсоном играют через раз.

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба на замену Линдгрену голкипера Хантера Шепарда.

«Вашингтон», капитаном которого является российский форвард Александр Овечкин, набрал 59 очков в 42 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин броском сломал конек сопернику в матче НХЛ. Видео
Спорт
Овечкин впервые с начала сезона не забил в трех матчах НХЛ подряд
Спорт
На сайте НХЛ появился счетчик с числом голов Овечкина до рекорда Гретцки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 22:09
Кокорин отдал голевую передачу в матче с лидером чемпионата КипраСпорт, 22:00
В Сочи произошло второе за сутки землетрясениеОбщество, 21:55
Жители Улан-Батора вышли на протесты из-за смога и налогов. ВидеоПолитика, 21:55
В США полиция не стала обвинять в поджоге задержанного жителями мужчинуОбщество, 21:45
Зурабишвили заявила, что США помогут «вырвать Грузию из когтей России»Политика, 21:37
Губернатор Краснодарского края сообщил о 5 тыс. т мазута в мореОбщество, 21:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Вашингтон» Овечкина лишился основного голкипера из-за травмыСпорт, 21:15
Из-за пожара в зоопарке в Белгородской области погибли шесть зебрОбщество, 21:14
Германия создаст спецподразделение теробороны, куда войдут резервистыПолитика, 21:09
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 20:58
Умер заслуженный артист России Валерий ДеминОбщество, 20:57
«Челси» забил пять мячей клубу из четвертого дивизиона в Кубке АнглииСпорт, 20:43
Победивший бойца ВСУ назвал неожиданным быстрое присвоение Героя РоссииПолитика, 20:38