«Вашингтон» Овечкина лишился основного голкипера из-за травмы
«Вашингтон Кэпиталз» поместил в список травмированных голкипера Чарли Линдгрена. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
Американец получил травму «верхней части тела» в прошлом матче против «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ), когда в него врезался форвард соперника Ник Сузуки.
Теперь Линдгрен пропустит как минимум неделю.
В нынешнем сезоне Линдгрен провел 21 матч (десять побед), пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 90,0% бросков. В нынешнем сезоне они с Логаном Томпсоном играют через раз.
«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба на замену Линдгрену голкипера Хантера Шепарда.
«Вашингтон», капитаном которого является российский форвард Александр Овечкин, набрал 59 очков в 42 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.
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