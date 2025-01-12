Каковы шансы россиян на Australian Open

С 12 января в Мельбурне стартует основная сетка первого в сезоне турнира «Большого шлема». Кто является фаворитом и каковы шансы российских теннисистов Australian Open — в материале «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Australian Open, первый в сезоне турнира «Большого шлема», пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.

Розыгрыш основной сетки турнира стартует 12 января. В ней примут участие 18 россиян: 5 мужчин и 13 женщин. Одна из теннисисток, Полина Кудерметова, пробилась в первый круг через квалификацию.

Соперники россиян

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Australian Open сыграет с Касидитом Самреем (Таиланд), который дебютирует в основной сетке турнира «Большого шлема». На его счету нет титулов на турнирах ATP. Он занимает 414-е место в рейтинге.

В мужской сетке россияне Андрей Рублев (9) и Павел Котов (99) встретятся в стартовом раунде с победителями квалификации, Карен Хачанов (19-е место в рейтинге) — с Адрианом Маннарино (Франция, 54), а Роман Сафиуллин (62) — с Танаси Коккинакисом (Австралия, 77).

Рублев и Медведев оказались в одной сетке. Теннисисты могут сыграть друг против друга в четвертом круге Australian Open.

С кем россияне сыграют в первом круге Даниил Медведев (Россия, 5) — Касидит Самрей (Таиланд, 414);

Андрей Рублев (Россия, 9) — победитель квалификации Жоао Фонсека (Бразилия, 113);

Карен Хачанов (Россия, 19) — Адриан Маннарино (Франция, 73);

Роман Сафиуллин (Россия, 62) — Танаси Коккинакис (Австралия, 77);

Павел Котов (Россия, 99) — победитель квалификации Джейми Фария (Португалия, 124). С кем россиянки сыграют в первом круге Дарья Касаткина (9) — Виктория Томова (Болгария, 56) —

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 55);

Анна Калинская (Россия, 13) — победитель квалификации Кимберли Биррелл (Австралия, 99);

Мирра Андреева (15) — Мария Баузокова (Чехия, 42)

Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова (Россия, 62);

Екатерина Александрова (26) — Эмма Радукану (Великобритания, 60);

Анастасия Павлюченкова (27) — Юань Юэ (Китай, 51);

Анастасия Потапова (Россия, 35) — победитель квалификации Тамара Зиданшек (Словения, 180);

Анна Блинкова (75) — Дарья Сэвилл (Австралия, 112);

Эрика Андреева (86) — Чжэн Сайсай (Китай, 688);

Вероника Кудерметова (77) — Оливия Гадеки (Австралия, 106).

Полина Кудерметова (57) — Магдалена Френх (24)

Рекордные призовые

Фото: Global Look Press

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии с прошлого года увеличился более, чем на 10%. Теперь сумма турнира составляет $59,8 млн.

При этом, в сравнении с турнирами «Большого шлема» прошлого года, призовые на Australian Open превышают лишь сумму «Ролан Гаррос-2024» ($55,4), но значительно меньше Уимблдона ($62,4) и US Open ($75) 2024 года.

Призовые в одиночном разряде Australian Open-2025 Первый круг — 81761$

Второй круг — 123881$

Третий круг — 179627$

Четвертый круг — 260150$

Четвертьфинал — 411904$

Полуфинал — 681345$

Финал — 1176869$

Чемпион — 2167917$

Фавориты турнира

Янник Синнер и Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Одними из главных фаворитов турнира являются первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, который на последнем Australian Open победил Новака Джоковича, а в финале обыграл Даниила Медведева, отыгравшись при счете 0:2.

Вторая ракетка мира, представляющий Германию Александр Зверев неплохо выступает на Открытом чемпионате Австралии — он дважды доходил до полуфинала турнира. Также одним из лидеров соревнования является испанец Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге. Лучшим результатом теннисиста на турнире является 1/4 финала в 2024 году.

Среди россиян главным претендентом на победу является Даниил Медведев. Пятая ракетка мира ни разу не выигрывал Australian Open, но трижды доходил до финала. В 2021 он в трех сетах уступил Джоковичу, а в 2022-м году упустил победу против Рафаэля Надаля, а в прошлом году проиграл Яннику Синнеру.

Среди женщин в одиночном разряде фаворитом является действующая победительница Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира Арина Соболенко. Если спортсменка выиграет третий Australian Open подряд, то сможет повторить достижение Мартины Хингис, которой удавалось победить в трех Открытых чемпионатах Австралии подряд в 1999 году.

Также претендентами на победу являются вторая ракетка мира Ига Свентек, лучшим результатом на турнире которой является полуфинал 2022 года, и американка Кори Гауфф, которая доходила до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».

Букмекеры также считают Синнера и Соболенко главными фаворитами. На победу итальянского теннисиста коэффициент составляет 2,25, а на белорусскую спортсменку — 3,20-3,40. Среди россиян самые высокие котировки у Медведева (18), занимающего пятое место среди фаворитов и Андреевой (22,0-25,0), которая шестая среди претендентов на победу.

Каковы шансы россиян

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Фаворитами турнира у мужчин являются Синнер, Алькарас, может быть, Зверев. Из россиян пока не вижу фаворитов. Медведев и Рублев потенциально встретятся в четвертом круге. Один из них не дойдет до четвертьфинала. Их соперники растут, прогрессируют. Если судить по прошлому сезону, то пока игра Медведева не предвещает резкого прорыва. Опять же, нужно смотреть на то, как он подготовился и внес ли что-то новое в свою игру. Если Хачанов будет в четвертьфинале, то это уже неплохой результат для него. Для Рублева, если пройдет четвертый круг, то вероятнее всего, он встретится с Фритцом, которого вполне реально пройти. Поэтому нужно смотреть по ходу турнира, пока загадывать сложно», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Ольховский отметил, что в женском одиночном разряде ему будет интересно наблюдать за Полиной Кудерметовой, которая является младшей сестрой Вероники Кудерметовой.

«У Мирры Андреевой был недельный перерыв, на турнире «Большого шлема» большая нагрузка и ответственность. У нее в четвертом круге, вроде, идет Соболенко, поэтому пока сложно загадывать. Из российских теннисисток пока сложно назвать фаворита, поскольку большое значение имеет жребий и нужно смотреть по сетке. Мне также нравятся результаты Полины Кудерметовой, мне будет интересно за ней понаблюдать», — заключил он.

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Как обычно, мы разбалованы количеством игроков в основной сетке. Последние турниры «Большого шлема» показывают, что практически любой игрок на ходу соревнований может преподнести сюрприз. Сейчас появляются новые фамилии, очень здорово сыграла в квалификации Полина Кудерметова. Будем следить за Миррой, Дианой Шнайдер. Первая неделя может преподнести много сюрпризов. Надеюсь, что все российские фавориты смогут войти во вторую неделю, но это зависит от сетки», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

По мнению Брюховец, если на турнире Медведев проявит свою «лучшую форму», то у него есть все шансы дойти до решающего матча Australian Open. «Даниил очень опытный игрок. В прошлом сезоне ожидали от него лучших результатов, но в теннисе ты когда-то выступаешь лучше, когда-то хуже. Он игрок высокого уровня. Будем надеяться, что он сможет проявить себя и показать яркий теннис. Если он будет играть в свой лучший теннис, то у него есть все шансы дойти до финала турнира», — отметила она.

Она считает, что в женском одиночном теннисе «практически любая девочка может себя проявить». «Тут нет явных фаворитов, но безусловно, очевидный претендент на победу — Арина Соболенко. Она выглядит предпочтительнее. Касательно Мирры Андреевой, у нее с первого круга непростой соперник, ей нужно сразу включаться и обыгрывать. Мирре надо приложить максимум усилий, чтобы победить даже в стартовом матче», — добавила она.

Марат Сафин, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого Шлема

«Я думаю, что Алькараc и Синнер (фавориты турнира. — РБК.). Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов. Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но играть с такими заряженными молодыми соперниками всегда сложнее. Я склоняюсь к тому, что Алькараc и Синнер будут главными претендентами на титул, хотя сюрпризы исключать нельзя», — цитирует Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

По мнению Сафина, среди российских теннисистов фаворитом является Медведев. «Даня, безусловно, выше всех по рейтингу среди соотечественников, у него больше опыта — он играл в финалах турниров «Большого шлема», выигрывал их, был первым в мире. В его части сетки есть опасный соперник — Алексей Попырин. Это перспективный игрок, который может показать интересную и оснащенную игру. Матч может быть сложным, особенно учитывая, что Алексей играет дома, и трибуны будут его поддерживать. Это отличный шанс для Попырина проявить себя, но Медведев, скорее всего, победит на опыте», — отметил он.

Из россиян в одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008). Чаще всех до финала из россиян доходил Медведев.

Евгений Кафельников, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира

«Как скажется рождение ребенка перед Australian Open — это сугубо индивидуальная история. Нужно понимать, как у Даниила проходил тренировочный процесс. Думаю, в психологическом плане последний месяц был нелегким для Медведева, потому что ожидание родов, состояние жены... Беременность — непростая штука. Не знаю, как у Даниила проходил процесс тренировок. В Австралию нужно приезжать заранее. Все готовятся, а Даниил в этот момент находится в Европе. У меня нет понимания, как все будет», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Медведев 7 января сообщил о рождении второго ребенка, опубликовав фотографию с новорожденным ребенком на руках.

Андрей Чесноков, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP

«Вы тоже можете сказать, что Соболенко на первом месте. Она два раза подряд выиграла этот турнир, но с каждым годом все сложнее и сложнее защищать титул. Есть те же Гауфф, Пегула, Швентек, Рыбакина. Носкова иногда может преподнести невероятные сюрпризы. Пусть будут Мирра Андреева и Диана Шнайдер, но реальные выводы можно сделать после первого круга», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

По мнению Чеснокова, фаворитами в мужском одиночном разряде являются Синнер, Алькарас, Джокович и Зверев. «Можно включить в этот список Медведева, но нужно смотреть по первым кругам. Нужно увидеть всех в игре. В Австралии всегда кто-то может себя показать. Тот же Рублёв может показать что-то гениальное. Есть другие игроки, которые могут раскрыться. Есть молодой парень Фонсека, который очень здорово играет. А Руне психологически стал каким-то нервным», — отметил он.

Он считает, что на нынешнем Australian Open Медведев не сможет дойти до финала. «Глядя на то, как здорово играют Синнер и Зверев, мне сложно сказать однозначно. Медведев прошлый Australian Open играл просто с невероятной тяжестью. В прошлом году он вышел в финал, но не думаю, что сейчас это повторится», — заключил он.