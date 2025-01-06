 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева дебютировала в топ-15 мирового теннисного рейтинга

Мирра Андреева дебютировала в топ-15 мирового рейтинга WTA
Россиянка в 17 лет дошла до полуфинала турнира WTA-500 в Брисбене, где проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко. Андреева стала четвертой россиянкой в топ-15 после Касаткиной, Шнайдер и Калинской
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева после выхода в полуфинал крупного турнира в австралийском Брисбене впервые в карьере поднялась на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева в воскресенье проиграла в полуфинале первой ракетке мира Арине Соболенко — 3:6, 2:6.

В новой версии рейтинга 17-летняя Андреева поднялась с 16-го на 15-е место. В первую двадцатку также входят россиянки Дарья Касаткина (9), Диана Шнайдер (13) и Анна Калинская (14).

Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира WTA
Спорт
Мирра Андреева

Андреева в прошлом сезоне выиграла свой первый турнир WTA (в Румынии), дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде (со Шнайдер).

В конце апреля, когда теннисистке исполнится 18 лет, на нее больше не будут распространяться ограничения по числу турниров WTA, в которых она может сыграть за год.

Другие россиянки в рейтинге: Людмила Самсонова (26), Екатерина Александрова (27), Анастасия Павлюченкова (28), Анастасия Потапова (35), Полина Кудерметова (57), Камилла Рахимова (62), Анна Блинкова (75), Вероника Кудерметова (77), Эрика Андреева (86).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева WTA
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разряде
Спорт
Мирра Андреева заявила о планах попасть в топ-10 в 2025 году
Спорт
Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде перед стартом Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Минобороны сообщило об атаке дронов на Запорожскую АЭСПолитика, 13:36
Правительство приняло стратегию пространственного развития страныОбщество, 13:32
Медведев рассказал о пределах мести российского народа ЗеленскомуПолитика, 13:17
Вице-чемпиона Европы по гребле избили в центре МосквыСпорт, 13:13
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 12:55
Мирра Андреева дебютировала в топ-15 мирового теннисного рейтингаСпорт, 12:30
Акции российской фармы взлетели на фоне вспышки нового вируса в КитаеИнвестиции, 12:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Синоптики спрогнозировали в Москве ледяной дождь на РождествоLife, 12:18
Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНРПолитика, 12:10
В Сеуле заявили о запуске КНДР гиперзвуковой ракетыПолитика, 12:06
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизацииНедвижимость, 12:01
Как ученые доказывают вред ультрапереработанных продуктов — The EconomistPro, 12:01
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:49
ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложниковПолитика, 11:34