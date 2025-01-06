Мирра Андреева дебютировала в топ-15 мирового теннисного рейтинга
Россиянка Мирра Андреева после выхода в полуфинал крупного турнира в австралийском Брисбене впервые в карьере поднялась на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Андреева в воскресенье проиграла в полуфинале первой ракетке мира Арине Соболенко — 3:6, 2:6.
В новой версии рейтинга 17-летняя Андреева поднялась с 16-го на 15-е место. В первую двадцатку также входят россиянки Дарья Касаткина (9), Диана Шнайдер (13) и Анна Калинская (14).
Андреева в прошлом сезоне выиграла свой первый турнир WTA (в Румынии), дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде (со Шнайдер).
В конце апреля, когда теннисистке исполнится 18 лет, на нее больше не будут распространяться ограничения по числу турниров WTA, в которых она может сыграть за год.
Другие россиянки в рейтинге: Людмила Самсонова (26), Екатерина Александрова (27), Анастасия Павлюченкова (28), Анастасия Потапова (35), Полина Кудерметова (57), Камилла Рахимова (62), Анна Блинкова (75), Вероника Кудерметова (77), Эрика Андреева (86).
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