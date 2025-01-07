Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист опубликовал фотографию с новорожденным ребенком

Даниил Медведев со своими детьми (Фото: medwed33 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Первая ракетка мира Даниил Медведев и его супруга Дарья во второй раз стали родителями. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Счастливый 2025 год», — написал Медведев, опубликовав фотографию с новорожденным ребенком на руках.

28-летний Медведев является четвертой ракеткой мира. В 2018-м году он женился на девушке Дарье, а в октябре 2022 года у пары родилась первая дочь Алиса.

На счету россиянина 20 титулов АТР, включая победу на Открытом чемпионате США 2021 года. В 2024 году лучший российский теннисист впервые за три года не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона.