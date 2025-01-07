 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Российский теннисист опубликовал фотографию с новорожденным ребенком
Даниил Медведев&nbsp;со своими детьми
Даниил Медведев со своими детьми (Фото: medwed33 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Первая ракетка мира Даниил Медведев и его супруга Дарья во второй раз стали родителями. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Счастливый 2025 год», — написал Медведев, опубликовав фотографию с новорожденным ребенком на руках.

Даниил Медведев заявил, что страдал большую часть сезона
Спорт
Даниил Медведев

28-летний Медведев является четвертой ракеткой мира. В 2018-м году он женился на девушке Дарье, а в октябре 2022 года у пары родилась первая дочь Алиса.

На счету россиянина 20 титулов АТР, включая победу на Открытом чемпионате США 2021 года. В 2024 году лучший российский теннисист впервые за три года не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис
Материалы по теме
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Спорт
Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроения
Спорт
Даниил Медведев заявил, что страдал большую часть сезона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
СК завел дело после массовой драки в центре УфыОбщество, 19:55
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛСпорт, 19:44
На побережье Евпатории выбросило мазут с затонувших танкеровОбщество, 19:41
«Локомотив» нанес клубу КХЛ пятое поражение подрядСпорт, 19:28
Цукерберг анонсировал «значительное сокращение цензуры» в MetaТехнологии и медиа, 19:16
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 19:10
Даниил Медведев стал отцом во второй разСпорт, 19:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В США двух безбилетников нашли мертвыми в отсеке шасси самолета JetBlueОбщество, 19:01
Каким был 2024 год для любителей вина и виноделовВино, 18:46
Сын Трампа прилетел в ГренландиюПолитика, 18:33
«Дьявол республики»: жизнь и карьера Жан-Мари Ле ПенаОбщество, 18:16 
Траньков перенес двустороннюю пневмониюСпорт, 18:05
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:49
Елисейский дворец отдал на суд истории роль Жан-Мари Ле Пена во ФранцииПолитика, 17:46