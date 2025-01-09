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Даниил Медведев и Мирра Андреева узнали соперников на Australian Open

Медведев ни разу не выигрывал Australian Open, но трижды доходил до финала
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с Касидитом Самреем (Таиланд) в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Медведев ни разу не выигрывал Australian Open, но трижды доходил до финала. В прошлом году он уступил в финале итальянцу Яннику Синнеру. На счету 28-летнего россиянина один титул на турнирах «Большого шлема» — Открытый чемпионат США 2021 года. Всего на его счету 20 титулов.

Медведев занимает пятое место в рейтинге. 23-летний тайский теннисист Самрей дебютирует в основной сетке турнира «Большого шлема». На его счету нет титулов на турнирах ATP. Он занимает 414-е место в рейтинге.

В мужской сетке россияне Андрей Рублев (9) и Павел Котов (99) встретятся в стартовом раунде с победителями квалификации, Карен Хачанов (19-е место в рейтинге) — с Адрианом Маннарино (Франция, 54), а Роман Сафиуллин (62) — с Танаси Коккинакисом (Австралия, 77).

С кем россиянки сыграют в первом круге

  • Дарья Касаткина (9) — Виктория Томова (Болгария, 56) —
  • Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 55);
  • Анна Калинская (Россия, 13) — победитель квалификации/лаки-лузер;
  • Мирра Андреева (15) — Мария Баузокова (Чехия, 42)
  • Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова (Россия, 62);
  • Екатерина Александрова (26) — Эмма Радукану (Великобритания, 60);
  • Анастасия Павлюченкова (27) — Юань Юэ (Китай, 51);
  • Анастасия Потапова (Россия, 35) — победитель квалификации/лаки-лузер;
  • Анна Блинкова (75) — Дарья Сэвилл (Австралия, 112);
  • Эрика Андреева (86) — Чжэн Сайсай (Китай, 688);
  • Вероника Кудерметова (77) — Оливия Гадеки (Австралия, 106).
  • Полина Кудерметова (57) — Магдалена Френх (24)

Australian Open пройдет с 12 по 26 января. Призовой фонд составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1).

Из россиян в одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008). Чаще всех до финала из россиян доходил Медведев.

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Андрей Рублев (теннисист) теннис Александр Медведев Дарья Касаткина Мирра Андреева Диана Шнайдер Australian Open
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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