Даниил Медведев и Мирра Андреева узнали соперников на Australian Open

Медведев ни разу не выигрывал Australian Open, но трижды доходил до финала

Даниил Медведев (Фото: Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с Касидитом Самреем (Таиланд) в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Медведев ни разу не выигрывал Australian Open, но трижды доходил до финала. В прошлом году он уступил в финале итальянцу Яннику Синнеру. На счету 28-летнего россиянина один титул на турнирах «Большого шлема» — Открытый чемпионат США 2021 года. Всего на его счету 20 титулов.

Медведев занимает пятое место в рейтинге. 23-летний тайский теннисист Самрей дебютирует в основной сетке турнира «Большого шлема». На его счету нет титулов на турнирах ATP. Он занимает 414-е место в рейтинге.

В мужской сетке россияне Андрей Рублев (9) и Павел Котов (99) встретятся в стартовом раунде с победителями квалификации, Карен Хачанов (19-е место в рейтинге) — с Адрианом Маннарино (Франция, 54), а Роман Сафиуллин (62) — с Танаси Коккинакисом (Австралия, 77).

С кем россиянки сыграют в первом круге

Дарья Касаткина (9) — Виктория Томова (Болгария, 56) —

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 55);

Анна Калинская (Россия, 13) — победитель квалификации/лаки-лузер;

Мирра Андреева (15) — Мария Баузокова (Чехия, 42)

Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова (Россия, 62);

Екатерина Александрова (26) — Эмма Радукану (Великобритания, 60);

Анастасия Павлюченкова (27) — Юань Юэ (Китай, 51);

Анастасия Потапова (Россия, 35) — победитель квалификации/лаки-лузер;

Анна Блинкова (75) — Дарья Сэвилл (Австралия, 112);

Эрика Андреева (86) — Чжэн Сайсай (Китай, 688);

Вероника Кудерметова (77) — Оливия Гадеки (Австралия, 106).

Полина Кудерметова (57) — Магдалена Френх (24)

Australian Open пройдет с 12 по 26 января. Призовой фонд составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1).

Из россиян в одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008). Чаще всех до финала из россиян доходил Медведев.