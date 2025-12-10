 Перейти к основному контенту
Союз биатлонистов России подаст иск в CAS на отстранение спортсменов

Дегтярев: Союз биатлонистов России подаст иск в CAS на отстранение спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2026
IBU, несмотря на рекомендации МОК, отказывается допускать россиян, а также заявил, что нейтральные спортсмены не смогут отобраться на Олимпиаду. СБР 10 декабря подаст иск в CAS
Призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов
Призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение россиян от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР), министр спорта Михаил Дегтярев, которого цитирует «РИА Новости».

Россиян и белорусов отстранили в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. IBU неоднократно заявлял, что не будет возвращать спортсменов двух стран, а также исключил возможность участия нейтральных атлетов в отборе на Олимпиаду.

Дегтярев отметил, что ОКР оказывает всю необходимую поддержку СБР.

В начале декабря CAS постановил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), отказавшаяся допускать россиян, должна рассматривать их индивидуальные заявки на нейтральный статус. Также CAS ранее частично поддержал иск российских саночников.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международный союз биатлонистов (IBU) Союз биатлонистов России Биатлон CAS
