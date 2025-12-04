Клебо не будет бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил TV2, что не может повлиять на решение о допуске российских спортсменов, но не будет отказываться от поездки на Игры в Италию.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее счел неправомерным отстранение российских лыжников от международных турниров. Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что разочарована этим вердиктом. Клебо ранее выступал за сохранение санкций к российскому спорту.
«Я не буду бойкотировать. Я приму участие в Олимпиаде, если буду здоров и в хорошей форме», — сказал Клебо.
По словам 15-кратного чемпиона мира, он придерживается своей прежней точки зрения, но всем придется считаться с решением CAS.
Международная федерация (FIS) в октябре не захотела допускать россиян к отбору на Олимпиаду. На это решение Ассоциацией лыжных видов спорта России и Паралимпийским комитетом России была подана апелляция, которую CAS удовлетворил.
