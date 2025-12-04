 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,4 x 5 2 7,1 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,2 2 2,35 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,77 x 3,85 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,15 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4,1 x 4,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Олимпиада-2026⁠,
0

Клебо не будет бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян

Клебо не собирается бойкотировать Олимпиаду в Италии из-за допуска россиян
Сюжет
Олимпиада-2026
Клебо ранее выступал против возвращения россиян на международные турниры. По его словам, он не может повлиять на решение CAS и не будет при этом бойкотировать Игры-2026
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил TV2, что не может повлиять на решение о допуске российских спортсменов, но не будет отказываться от поездки на Игры в Италию.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее счел неправомерным отстранение российских лыжников от международных турниров. Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что разочарована этим вердиктом. Клебо ранее выступал за сохранение санкций к российскому спорту.

«Я не буду бойкотировать. Я приму участие в Олимпиаде, если буду здоров и в хорошей форме», — сказал Клебо.

По словам 15-кратного чемпиона мира, он придерживается своей прежней точки зрения, но всем придется считаться с решением CAS.

Международная федерация (FIS) в октябре не захотела допускать россиян к отбору на Олимпиаду. На это решение Ассоциацией лыжных видов спорта России и Паралимпийским комитетом России была подана апелляция, которую CAS удовлетворил.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 лыжи
Материалы по теме
Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами
Спорт
Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира, Клебо — пятнадцатый
Спорт
Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 18:00
Мелания Трамп сообщила о воссоединении с семьями на Украине семи детей Политика, 18:30
МИД предупредил об ответе Лондону на санкции против ГРУ Политика, 18:21
В МИДе назвали байками обвинения во взломе устройства дочери Скрипаля Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным Финансы, 18:08
Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось почти на 300 человек Бизнес, 18:07
Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом Политика, 18:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Пять рисков для здоровья водителей перед Новым годом. Предупреждение врачей Авто, 18:04
Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества Спорт, 18:01
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽77 впервые за 2,5 года Инвестиции, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Пять причин эмоционального выгорания и как потушить этот пожар Образование, 17:56
МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Стерджес Политика, 17:50
Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда Инвестиции, 17:49