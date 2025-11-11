Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича

Бывший тренер «Химок» и «Пари НН» заявил, что знает, как добиться результата и что делать

Сергей Юран (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран хотел бы возглавить «красно-белых» после ухода Деяна Станковича. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Ранее 11 ноября серб по соглашению сторон покинул «Спартак», который возглавлял с 1 июля 2024 года. И.о. главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.

«Я много лет проработал, и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом — возглавить «Спартак», — сказал Юран.

По словам Юрана, ему хочется доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. «Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — добавил Юран.

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

Главный тренером Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком», «СКА-Хабаровске» и «Пари Нижний Новгород».

Последним местом работы 56-летнего специалиста был турецкий «Серик Беледиеспор», из которого Юран ушел в конце октября.