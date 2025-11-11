Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран хотел бы возглавить «красно-белых» после ухода Деяна Станковича. Об этом он заявил «Матч ТВ».
Ранее 11 ноября серб по соглашению сторон покинул «Спартак», который возглавлял с 1 июля 2024 года. И.о. главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.
«Я много лет проработал, и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом — возглавить «Спартак», — сказал Юран.
По словам Юрана, ему хочется доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. «Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — добавил Юран.
Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.
Главный тренером Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком», «СКА-Хабаровске» и «Пари Нижний Новгород».
Последним местом работы 56-летнего специалиста был турецкий «Серик Беледиеспор», из которого Юран ушел в конце октября.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT