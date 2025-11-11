 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,55 x 4 2 6,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,18 x 6,8 2 17 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича

Бывший тренер «Химок» и «Пари НН» заявил, что знает, как добиться результата и что делать
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран хотел бы возглавить «красно-белых» после ухода Деяна Станковича. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Ранее 11 ноября серб по соглашению сторон покинул «Спартак», который возглавлял с 1 июля 2024 года. И.о. главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.

«Я много лет проработал, и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом — возглавить «Спартак», — сказал Юран.

По словам Юрана, ему хочется доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. «Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — добавил Юран.

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

Главный тренером Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком», «СКА-Хабаровске» и «Пари Нижний Новгород».

Последним местом работы 56-летнего специалиста был турецкий «Серик Беледиеспор», из которого Юран ушел в конце октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Деян Станкович Сергей Юран

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Станкович покинул пост главного тренера «Спартака»
Спорт
В «Спартаке» назвали сменщика Станковича
Спорт
Станкович заявил, что был горд работать в «Спартаке»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах Спорт, 21:37
Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России Политика, 21:29
Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставки Политика, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Правительство Украины лишило полномочий набсовет «Энергоатома» Политика, 21:20
Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. руб. Политика, 20:57
В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши Политика, 20:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Карпин назвал вратаря, который сыграет с Перу Спорт, 20:52
С какими проблемами «Спартак» столкнулся при Станковиче Спорт, 20:50
Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича Спорт, 20:49
Число пострадавших при обрушении балкона в Чечне выросло до 84 Общество, 20:46
В КНР допустили, что на новом авианосце появится «футуристическое оружие» Политика, 20:42
НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара» Политика, 20:40
Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией Политика, 20:39