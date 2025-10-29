 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана

Турецкий «Серик Беледиеспор» сообщил об уходе Сергея Юрана
Юран возглавлял «Серик Беледиеспор» с июля, команда не побеждала на протяжении шести матчей. Тренер говорил, что игрокам и тренерам не платят
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Турецкий клуб второго дивизиона «Серик Беледиеспор» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Сергеем Юраном, который руководил командой с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Юран 25 октября говорил, что уйдет из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».

У команды шесть матчей без побед и 14-е место в таблице.

В этот клуб в июле перешел сын футболиста Артем.

Предыдущим местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года. Также он ранее возглавлял ставропольское «Динамо», «Шинник», «Химки», «Сибирь», «Балтику», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.

