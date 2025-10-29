Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана
Турецкий клуб второго дивизиона «Серик Беледиеспор» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Сергеем Юраном, который руководил командой с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Юран 25 октября говорил, что уйдет из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».
У команды шесть матчей без побед и 14-е место в таблице.
В этот клуб в июле перешел сын футболиста Артем.
Предыдущим местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года. Также он ранее возглавлял ставропольское «Динамо», «Шинник», «Химки», «Сибирь», «Балтику», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт