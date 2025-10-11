Медведев поспорил с судьей после поражения в полуфинале в Шанхае

Российский теннисист жаловался судье на поведение Артура Риндеркнеша, который, по его словам, тянул время

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке после поражения в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Россиянин уступил французу Артуру Риндеркнешу со счетом 6:4, 2:6, 4:6. После завершения поединка Медведев подошел к судьей и начал что-то обсуждать. Слова россиянина практически не попали в трансляцию, камеры были сфокусированы на празднованиях француза. Можно было услышать несколько реплик россиянина: «Почему? Объяснись».

Corriere dello Sport пишет, Медведев жаловался судье на поведение соперника, который, по его словам, тянул время между своими подачами.

В решающем матче Риндеркнеш сыграет против Валентена Вашеро из Монако (204-й номер рейтинга ATP), который сенсационно победил серба Новака Джоковича. Примечательно, что Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями.