 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Медведев поспорил с судьей после поражения в полуфинале в Шанхае

Российский теннисист жаловался судье на поведение Артура Риндеркнеша, который, по его словам, тянул время
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке после поражения в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Россиянин уступил французу Артуру Риндеркнешу со счетом 6:4, 2:6, 4:6. После завершения поединка Медведев подошел к судьей и начал что-то обсуждать. Слова россиянина практически не попали в трансляцию, камеры были сфокусированы на празднованиях француза. Можно было услышать несколько реплик россиянина: «Почему? Объяснись».

Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае
Спорт
Даниил Медведев

Corriere dello Sport пишет, Медведев жаловался судье на поведение соперника, который, по его словам, тянул время между своими подачами.

В решающем матче Риндеркнеш сыграет против Валентена Вашеро из Монако (204-й номер рейтинга ATP), который сенсационно победил серба Новака Джоковича. Примечательно, что Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае
Спорт
Матч Медведева в Шанхае прерывали из-за поведения болельщицы
Спорт
Мирра Андреева выругалась матом про теннис во время матча в Ухане
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи Общество, 18:37
Сырский объявил о ликвидации объединенных сил в составе ВСУ Политика, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
В Нотр-Даме обнаружили письмо с предупреждением о теракте Общество, 18:22
Медведев поспорил с судьей после поражения в полуфинале в Шанхае Спорт, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Три человека погибли при столкновении двух судов на Байкале Общество, 18:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Киеве назвали исторических деятелей, считающихся связанными с Россией Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче Спорт, 17:53
Бельгия раскрыла, когда получит истребители и сможет отдать свои Киеву Политика, 17:45
В Турции не исключили отправку военнослужащих в сектор Газа Политика, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву Политика, 17:26