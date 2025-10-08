Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист не смог сдержать эмоций после тяжелой победы над американцем Лернером Тьеном

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не сдержал эмоций после выхода в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

Российский теннисист в четвертом круге в очень тяжелом матче победил 19-летнего американца Лернера Тьена — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Ранее в этом году Тьену он два раза уступил, в том числе на прошлой неделе в Пекине.

Во втором сете Медведев вел со счетом 3:0 и 40:15 на чужой подаче, но проиграл его. В третьем у него снова начались судороги, из-за которых в прошлом поединке с Тьеном россиянину пришлось сняться. Но в итоге Медведев смог дожать молодого соперника.

Празднуя победу, Медведев выругался с использованием 12 матерных слов (не считая двукратного употребления слова «сука»).

Позже Медведев отметил, что против Тьена «нереально сложно играть». «Он играет так, что тебе нужно провести свой лучший матч, чтобы его обыграть. Все возвращает, неудобно отвечает. Мне иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон поражением в Австралии. Он меня кошмарил», — сказал Медведев «Чемпионату».

Следующим соперником Медведева будет австралиец Алекс де Минаур (седьмой номер рейтинга ATP).