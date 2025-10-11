Джокович проиграл 204-й ракетке мира из Монако в полуфинале «Мастерс»

Сербский теннисист в Шанхае сенсационно уступил Валентену Вашеро со счетом 3:6, 4:6

Новак Джокович (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

В полуфинале 38-летний Джокович, четвертый сеяный, сенсационно уступил Валентену Вашеро из Монако, 204-й ракетке мира, со счетом 3:6, 4:6.

Джокович в первом сете брал медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. В целом всю игру у серба возникали проблемы с движениями по корту.

Вашеро стал самым низкорейтинговым соперником, с которым Джокович сталкивался в полуфиналах турниров ATP, обойдя Йоахима Юханссона (193) в Аделаиде в 2007 году.

В решающем матче соперником 26-летнего Вашеро, который пробился в основную сетку через квалификацию, будет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

В Шанхае Вашеро ранее обыграл серба Ласло Джере (82-ю ракетку мира), Александра Бублика из Казахстана (17), чеха Томаша Махача (23), голландца Таллона Грикспора (31) и датчанина Хольгера Руне (11).

Вашеро стал первым в истории теннисистом из Монако, кому удалось выйти в финал турнира ATP. Кроме того, он стал самым низкорейтинговым финалистом в истории «Мастерс».

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.