Денис Глушаков рассказал о желании стать тренером

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России этим летом завершил карьеру в возрасте 38 лет

Денис Глушаков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в будущем видит себя тренером. Об этом он рассказал журналистам.

38-летний Глушаков этим летом объявил о завершении карьеры. Позднее 11 октября в Химках пройдет его прощальный матч.

«У меня есть лицензия тренера категории А. Я не убил в себе футболиста. Мне кажется, надо поработать с детьми или в команде с опытным тренером. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я не готов, но вижу себя тренером или функционером», — цитирует Глушакова ТАСС.

Денис Глушаков (слева) в составе команды ФК «Локомотив», 2008 год (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС) Денис Глушаков во время тренировки в составе сборной России, 2013 год (Фото: Артем Коротаев / ТАСС) Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК «Спартак», 2014 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Денис Глушаков, игрок ФК «Ахмата» ставший лучшим игроком матча чемпионата России, 2020 год (Фото: Анна Шаймарданова / ТАСС) Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК «Химки», 2020 год (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС) Денис Глушаков в составе команды ФК «Пари НН» (Фото: fcparinn / Telegram)

Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.

В чемпионате России Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик его карьеры пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.