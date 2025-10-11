 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Денис Глушаков рассказал о желании стать тренером

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России этим летом завершил карьеру в возрасте 38 лет
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в будущем видит себя тренером. Об этом он рассказал журналистам.

38-летний Глушаков этим летом объявил о завершении карьеры. Позднее 11 октября в Химках пройдет его прощальный матч.

«У меня есть лицензия тренера категории А. Я не убил в себе футболиста. Мне кажется, надо поработать с детьми или в команде с опытным тренером. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я не готов, но вижу себя тренером или функционером», — цитирует Глушакова ТАСС.

Денис Глушаков (слева) в составе команды ФК &laquo;Локомотив&raquo;, 2008 год
Денис Глушаков во время тренировки в составе сборной России, 2013 год
Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК &laquo;Спартак&raquo;, 2014 год
Денис Глушаков, игрок ФК &laquo;Ахмата&raquo; ставший лучшим игроком матча чемпионата России, 2020 год
Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК &laquo;Химки&raquo;, 2020 год
Денис Глушаков &nbsp;в составе команды ФК &laquo;Пари НН&raquo;
Денис Глушаков (слева) в составе команды ФК &laquo;Локомотив&raquo;, 2008 год
Денис Глушаков во время тренировки в составе сборной России, 2013 год
Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК &laquo;Спартак&raquo;, 2014 год
Денис Глушаков, игрок ФК &laquo;Ахмата&raquo; ставший лучшим игроком матча чемпионата России, 2020 год
Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК &laquo;Химки&raquo;, 2020 год
Денис Глушаков &nbsp;в составе команды ФК &laquo;Пари НН&raquo;
Денис Глушаков (слева) в составе команды ФК «Локомотив», 2008 год
(Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)
Денис Глушаков во время тренировки в составе сборной России, 2013 год
(Фото: Артем Коротаев / ТАСС)
Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК «Спартак», 2014 год
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
Денис Глушаков, игрок ФК «Ахмата» ставший лучшим игроком матча чемпионата России, 2020 год
(Фото: Анна Шаймарданова / ТАСС)
Денис Глушаков (справа) в составе команды ФК «Химки», 2020 год
(Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)
Денис Глушаков  в составе команды ФК «Пари НН»
(Фото: fcparinn / Telegram)

Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.

В чемпионате России Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик его карьеры пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

