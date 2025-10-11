Денис Глушаков рассказал о желании стать тренером
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в будущем видит себя тренером. Об этом он рассказал журналистам.
38-летний Глушаков этим летом объявил о завершении карьеры. Позднее 11 октября в Химках пройдет его прощальный матч.
«У меня есть лицензия тренера категории А. Я не убил в себе футболиста. Мне кажется, надо поработать с детьми или в команде с опытным тренером. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я не готов, но вижу себя тренером или функционером», — цитирует Глушакова ТАСС.
Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.
В чемпионате России Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик его карьеры пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
За сборную России футболист провел 57 матчей.
