Перейра сломал стопу в чемпионским бою UFC с Анкалаевым

Чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что пока не знает, сколько времени потребуется на восстановление
Алекс Перейра
Алекс Перейра (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что получил перелом стопы в бою-реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я сделал рентген в Лас-Вегасе и МРТ здесь, в Рио-де-Жанейро, и у меня перелом стопы. Но я все еще не знаю, что будет дальше и сколько времени потребуется на восстановление», — цитирует Перейру MMAFighting.

По словам Перейры, ему интересен турнир в Белом доме, который запланирован на июнь 2026 года.

Анкалаев 5 октября потерял чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, уступив в бое-реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Алекс Перейра Магомед Анкалаев
