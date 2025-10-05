Анкалаев потерял титул UFC в реванш-поединке с бразильцем Перейрой

Магомед Анкалаев уступил Алексу Перейре нокаутом в первом раунде реванша и потерял титул UFC. Перед боем большинство экспертов прогнозировали победу россиянина, но бразилец вернул себе пояс

Фото: John Locher / AP / ТАСС

Российский боец ММА Магомед Анкалаев потерял чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, уступив бразильцу Алексу Перейре в реванш-поединке на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Бой завершился нокаутом уже в первом раунде.

В марте 2025 года Анкалаев завоевал титульный пояс, победив Перейру. Также он стал пятым российским чемпионом UFC, присоединившись к Олегу Тактарову, Хабибу Нурмагомедову, Петру Яну и Исламу Махачеву (действующему чемпиону в легком весе). При этом боец стал первым российским обладателем титула именно в полутяжелом весе.

Однако в повторном поединке ему не удалось удержать титул — бразилец вернул себе звание чемпиона.

После этого поражения 33-летний Анкалаев имеет следующую статистику: 21 победа, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся). 38-летний Алекс Перейра улучшил свой рекорд до 13 побед при трех поражениях и вновь подтвердил статус одного из самых опасных ударников UFC.

Перед поединком многие специалисты прогнозировали победу российского бойца. Тренер Шары Буллета Гор Азизян считал, что «Перейре не удастся остановить Анкалаева» и ожидал досрочной победы россиянина. Аналогичное мнение высказывал и тренер Расул Магомедалиев, по словам которого, при собранности и четком выполнении плана Анкалаев должен был выиграть нокаутом или в партере.

Американский тренер Хавьер Мендес также отдавал предпочтение россиянину, отмечая, что «из этих двоих Анкалаев сейчас выглядит лучше». Бывший чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов прогнозировал уверенную победу россиянина «со счетом 5:0 по раундам или нокаутом».

Однако не все разделяли этот оптимизм. Дрикус дю Плесси, бывший чемпион UFC в среднем весе, отмечал, что Перейра выглядел «злым и настроенным на реванш», и поставил именно на него, уверяя, что поединок «не продлится долго».