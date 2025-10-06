 Перейти к основному контенту
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году

Трамп: бой UFC в Белом доме состоится 14 июня 2026 года

Бой UFC состоится в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сам глава Белого дома во время выступления на военно-морской базе Норфолк по случаю предстоящего 250-летия Военно-морских сил США, передают Reuters и The Hill.

«А 14 июня следующего года у нас состоится большой бой UFC в Белом доме, прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп (цитата по The Hill).

По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.

Генеральный директор UFC Дэйна Уайт заявил: «Мы все еще обсуждаем производственные моменты и то, как все будет работать в Белом доме». Он добавил, что идея пока что находится на предварительной стадии разработки, передает Fox News.

Макгрегор объявил о своем выступлении на турнире UFC в Белом доме
Спорт
Конор Макгрегор

Трамп давно дружит с главой UFC Уайтом. В Майами в апреле Трамп стал первым действующим президентом, посетившим мероприятие UFC.

Недавно экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что подписал контракт на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме.

В первый раз Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома еще 4 июля. По задумке, мероприятие должно стать частью празднования 250‑летия независимости США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эти планы, добавив, что президент «совершенно серьезен».

