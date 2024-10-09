 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Карпин рассказал, что хочет спросить у Глушенкова

Карпин: хочу узнать у Глушенкова, желает ли он выступать за сборную России
Ранее лучший бомбардир РПЛ заявил, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть за сборную России с Вьетнамом
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что хотел бы лично поговорить с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым и спросить у него о желании выступать за национальную команду.

«Диалога с Глушенковым не было. Не хочу говорить по телефону, хочу его послушать, чтобы узнать, хочет ли он играть за сборную», — цитируют Карпина «РИА Новости».

Ранее лучший бомбардир текущего сезона РПЛ заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что ему было бы интереснее потренироваться с бразильскими легионерами «Зенита», чем выступать за сборную против команд вроде Вьетнама и Таиланда.

Глушенков был в расширенном списке сборной на сентябрьские матчи, но пропустил их из-за перелома руки. В том же интервью Арустамяну он заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам.

Несмотря на критику со стороны Глушенкова, Валерий Карпин вновь включил футболиста «Зенита» в расширенный список из 42 игроков на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Сборная России так и не нашла себе соперников для товарищеских матчей на октябрь. Вместо игр команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо».

Ранее Карпин сообщил, что «если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября». Также в РФС сообщили, что близки к договоренности по товарищеским играм в ноябре, отказавшись до сделки называть соперников. Одним из них может стать команда Сирии.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Максим Глушенков Валерий Карпин сборная России по футболу
Материалы по теме
Сборная России не нашла соперников после турнира с «самозваной» Колумбией
Спорт
Карпин выступил против матча сборной России с «людьми из Пакистана»
Спорт
Глава РПЛ назвал некорректной фразу Глушенкова про сборную России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Философа Юлию Синеокую оштрафовали по статье об иноагентахОбщество, 17:40
«Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»Общество, 17:39
«Дом.РФ» передаст инвесторам 18 памятников архитектуры для восстановленияНедвижимость, 17:36
HBO назвал создателем биткоина разработчика Питера Тодда. Кто это такойКрипто, 17:32
Украинский регулятор призвал к полной блокировке TelegramПолитика, 17:32
Как выбрать газовую колонку: 7 главных характеристик и советы экспертовНедвижимость, 17:31
Карпин рассказал, что хочет спросить у ГлушенковаСпорт, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями российской «ИКС 5»Инвестиции, 17:24
МВД предупредило о кибермошенничестве с поддельными медицинскими файламиОбщество, 17:24
В Киеве мужчина бросил в вагон метро похожий на мину предметОбщество, 17:12
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 17:11
Токен связанного с ИИ проекта Bittensor подорожал за месяц на 128%Крипто, 17:09
Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за вывоз зерна из КрымаПолитика, 17:09
В Ногинске загорелся рынокОбщество, 17:02