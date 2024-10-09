Карпин рассказал, что хочет спросить у Глушенкова

Карпин: хочу узнать у Глушенкова, желает ли он выступать за сборную России

Ранее лучший бомбардир РПЛ заявил, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть за сборную России с Вьетнамом

Валерий Карпин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что хотел бы лично поговорить с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым и спросить у него о желании выступать за национальную команду.

«Диалога с Глушенковым не было. Не хочу говорить по телефону, хочу его послушать, чтобы узнать, хочет ли он играть за сборную», — цитируют Карпина «РИА Новости».

Ранее лучший бомбардир текущего сезона РПЛ заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что ему было бы интереснее потренироваться с бразильскими легионерами «Зенита», чем выступать за сборную против команд вроде Вьетнама и Таиланда.

Глушенков был в расширенном списке сборной на сентябрьские матчи, но пропустил их из-за перелома руки. В том же интервью Арустамяну он заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам.

Несмотря на критику со стороны Глушенкова, Валерий Карпин вновь включил футболиста «Зенита» в расширенный список из 42 игроков на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Сборная России так и не нашла себе соперников для товарищеских матчей на октябрь. Вместо игр команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо».

Ранее Карпин сообщил, что «если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября». Также в РФС сообщили, что близки к договоренности по товарищеским играм в ноябре, отказавшись до сделки называть соперников. Одним из них может стать команда Сирии.