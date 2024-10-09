Карпин рассказал, что хочет спросить у Глушенкова
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что хотел бы лично поговорить с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым и спросить у него о желании выступать за национальную команду.
«Диалога с Глушенковым не было. Не хочу говорить по телефону, хочу его послушать, чтобы узнать, хочет ли он играть за сборную», — цитируют Карпина «РИА Новости».
Ранее лучший бомбардир текущего сезона РПЛ заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что ему было бы интереснее потренироваться с бразильскими легионерами «Зенита», чем выступать за сборную против команд вроде Вьетнама и Таиланда.
Глушенков был в расширенном списке сборной на сентябрьские матчи, но пропустил их из-за перелома руки. В том же интервью Арустамяну он заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам.
Несмотря на критику со стороны Глушенкова, Валерий Карпин вновь включил футболиста «Зенита» в расширенный список из 42 игроков на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.
Сборная России так и не нашла себе соперников для товарищеских матчей на октябрь. Вместо игр команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо».
Ранее Карпин сообщил, что «если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября». Также в РФС сообщили, что близки к договоренности по товарищеским играм в ноябре, отказавшись до сделки называть соперников. Одним из них может стать команда Сирии.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов